Kostenloses Filmschauen am Wallensteinplatz

Am 16. Juli 2025 lädt das beliebte Pop-Up-Format „Kino ums Eck“ zusammen mit dem Volxkino zu einem besonderen Freiluftfilmabend am Wallensteinplatz in Wien, Brigittenau. Ab 21 Uhr wird die französische Komödie „The Second Act“ von Quentin Dupieux auf einer großen Leinwand gezeigt. Diese Veranstaltung verspricht nicht nur ein unterhaltsames cineastisches Erlebnis, sondern auch eine schöne Gelegenheit, das sommerliche Wetter zu genießen.

The Second Act, ein Film, der für seinen schrägen Humor und seine unkonventionelle Erzählweise bekannt ist, erzählt die Geschichte eines Mannes, der in einer absurden Welt voller skurriler Charaktere navigiert. Quentin Dupieux, der auch für Filme wie „Rubber“ und „Deerskin“ bekannt ist, hat sich einen Namen gemacht, indem er mit seiner kreativen Herangehensweise an das Kino begeistert. Der Film ist nicht nur unterhaltsam, sondern bietet auch Tiefgang, indem er Themen wie Identität und das Streben nach Erfolg behandelt.

Das Event am Wallensteinplatz ist Teil einer wachsenden Tradition von Open-Air-Kinovorführungen in Wien, die besonders während der Sommermonate beliebt sind. Diese Art von Veranstaltungen bietet nicht nur eine Plattform für lokale Künstler und Filmemacher, sondern fördert auch das Gemeinschaftsgefühl und die kulturelle Vielfalt der Stadt. Die Kombination aus Kunst, Kultur und einer entspannten Atmosphäre zieht Menschen jeden Alters an und macht Outdoor-Kinovorführungen zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Zusätzlich zu den Filmen bietet Kino ums Eck oft ergänzende Aktivitäten wie Live-Musik, Food Trucks und andere Unterhaltungsangebote, die dem Publikum ein Rundum-Erlebnis ermöglichen. Besucher sind angehalten, ihre eigenen Decken oder Campingstühle mitzubringen, um es sich bei der filmischen Vorführung bequem zu machen. Für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt, sodass die Gäste die Gelegenheit haben, Snacks und Drinks zu genießen, während sie den Film schauen.

Der Wallensteinplatz, bekannt für seine offene Fläche und den schönen Blick auf die umliegende Architektur, bietet den perfekten Rahmen für ein solches Ereignis. Die Lage ermöglicht eine gute Erreichbarkeit sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto, was es einfach macht, die Veranstaltung zu besuchen. Zudem ist die Veranstaltung kostenfrei, was sie für eine breite Öffentlichkeit zugänglich macht.

Insgesamt verspricht der Abend am 16. Juli 2025 ein tolles Event zu werden, das Filmfans und die, die einfach nur eine schöne Sommernacht verbringen möchten, zusammenbringt. Kommen Sie vorbei, genießen Sie den Film und die Atmosphäre – ein Erlebnis, das man nicht verpassen sollte!





