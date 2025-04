Kostenloses Konzert am 3. Mai 2025: Der mitreißende Pianist JULIUS LEGAT

Erstmals hat es – nach 45 Folgen – ein in Österreich aufgewachsener Pianist in die mdw-Klasse der russischen Starpianistin LILYA ZILBERSTEIN und damit in die Serie Stars von Morgen im ersten Bezirk geschafft. Diese Initiative sucht weltweit nach hochbegabten Talenten. Der 19-jährige JULIUS LEGAT wurde in Frankreich geboren und hat bereits zahlreiche Wettbewerbspreise gewonnen. Seine bemerkenswerte Energie und Entschlossenheit kommen besonders in seiner Interpretation klassischer Werke zum Tragen.

Sein Konzert beginnt mit BACHs Partita für Tasteninstrument Nr. 2 in c-Moll, die 1731 vom Komponisten selbst als „Clavier-Übung“ veröffentlicht wurde. Diese Partita ist ein Ausdruck von Bachs Fähigkeiten, sowohl formale Strukturen als auch musikalische Tiefe zu kombinieren, und sie hat sich als äußerst beliebt unter Pianisten etabliert.

Im Anschluss spielt LEGAT Variationen sérieuses op. 54, ein Meisterwerk von MENDELSSOHN-BARTHOLDY, das 1842 geschaffen wurde. Diese 17-teilige Variation wurde als Antwort auf die modischen Kompositionsstile seiner Zeit gedacht und schätzt die „Schönheit“ der Musik. MENDELSSOHN orientiert sich hierbei an Beethovens Variationen in c-Moll, während er gleichzeitig einen Blick auf den virtuosen Stil von Brahms wirft, der erst später populär werden sollte.

Ein Highlight des Abends wird auch die Darbietung von LISZTs Ballade Nr. 2 in h-Moll, S. 171 aus dem Jahr 1853 sein. Diese Komposition basiert auf dem griechischen Liebes-Mythos von Hero und Leander. Übersetzung und Verklärung des mythologischen Erzählens in musikalische Form werden durch die Verwendung chromatischer Ostinati, die das Meer symbolisieren, eindrucksvoll erreicht. Die musikalische Reise der beiden Figuren wird zu einem emotionalen Erlebnis, beginnend mit einer hoffnungsvollen Reise, die sich in die Tragik von Leanders Ertrinken verwandelt.

JULIUS LEGAT hat sich nicht nur auf technische Klaviertechniken, sondern auch auf die emotionale Tiefe der Werke konzentriert, was ihn zu einem vielversprechenden jungen Pianisten macht. Die Klassikszene in Österreich schätzt solche Talente, die Tradition und Innovation miteinander verbinden.

Das Konzert findet am Samstag, den 3. Mai 2025, um 19 Uhr im Roten Salon der OESTIG LSG, Wipplingerstraße 20 EG, 1010 Wien, statt. Eine Sitzplatz-Reservierung kann per E-Mail an [email protected] oder online unter www.rotersalon.at erfolgen.

Der Eintritt erfolgt auf freiwilliger Spendenbasis und bietet eine hervorragende Gelegenheit, ein aufstrebendes Talent in der klassischen Musikszene zu erleben.