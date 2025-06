Kostenloses Konzert: „Jazz- und Genusstag“ zu Gast in der Leopoldstadt

Am Samstag, den 28. Juni, findet der 9. Leopoldstädter Jazz- und Genusstag mit einem Live-Konzert des Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartet sowie einer Lesung von Christian Schreibmüller auf der Agora-Bühne am Donaukanal statt. Der Eintritt ist frei.

WIEN/LEOPOLDSTADT. Der Sommer wird am Donaukanal mit einer einzigartigen Mischung aus Live-Jazz, Literatur und Kunst unter freiem Himmel eingeläutet. Der Leopoldstädter Jazz- und Genusstag feiert in diesem Jahr seine 9. Auflage, und die Vorfreude in der Community ist spürbar.

Das Event bringt nicht nur Jazzkonzerte in verschiedene Wiener Bezirke, sondern lädt auch zu musikalischen Abenden im öffentlichen Raum ein. Die Agora-Bühne am malerischen Donaukanal bildet am Samstag, den 28. Juni, den idealen Rahmen für dieses Festival, das sich sowohl an Jazzliebhaber als auch an Neulinge richtet. Der Eintritt bleibt kostenlos, um eine breite Teilnahme zu fördern.

Jazzquartett und Lesung

Ein Highlight der Veranstaltung ist das Live-Konzert des renommierten Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartet. Von 19 bis 22 Uhr präsentieren die beiden Wiener Musiker und ihre Band ein abwechslungsreiches Programm, das Eigenkompositionen umfasst und stilistisch zwischen modernem Jazz, Hard Bop und verschiedenen Einflüssen aus der Weltmusik angesiedelt ist. Die Band ist bekannt dafür, klassische Jazztraditionen mit urbanen Rhythmen zu verbinden, was ihre Musik sowohl traditionell als auch zeitgemäß macht.

Nach dem Konzert wird um 21:15 Uhr der Autor Christian Schreibmüller die Zuhörer mit einer Lesung fesseln. Er wird Auszüge aus seinen Werken „Kannibalenromanze“ und „XOGT HODA“ präsentieren, die kritische gesellschaftliche Themen in einem künstlerischen Licht beleuchten. Die Agora am Donaukanal dient nicht nur als Veranstaltungsort, sondern fungiert auch als kreativer Raum für bildende Künstlerinnen und Künstler, deren Arbeiten während der Sommermonate in der Umgebung ausgestellt werden.

Für weitere Informationen zur Veranstaltung und zur genauen Programmübersicht besuchen Sie bitte die offizielle Website von Michaela Rabitsch. Die Organisation des Events hofft, dass zahlreiche Gäste kommen, um Kunst, Musik und kulinarische Köstlichkeiten zu genießen.

Das könnte dich auch interessieren:

VBS Augarten eröffnet begrünte Dachterrasse

Stadt plant einen „Grätzlmistplatz“ in der Innstraße

Kunst, Kultur und Kulinarik unter freiem Himmel