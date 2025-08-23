Kostenloses Nachhaltigkeitsfestival am Neubau mit spannenden Workshops

Ende August verwandelt sich das Nachbarschaftszentrum in der Schottenfeldgasse 29 für zwei Tage in einen Treffpunkt für alle, die nachhaltig leben möchten.

WIEN/NEUBAU. Das Nachhaltigkeitsfest findet am Donnerstag, dem 28. August, um 15 Uhr statt, und eröffnet mit einer unterhaltsamen Runde Austropop-Liederbingo. Dabei gilt es, Songs von berühmten österreichischen Künstlern wie Wolfgang Ambros bis Wanda zu erkennen. Parallel wird das Reparaturcafé eröffnet, wo Besucher kaputten Gegenständen neues Leben einhauchen können. Dies fördert nicht nur die Wiederverwendung, sondern auch den kreativen Umgang mit alten Dingen.

Um 16 Uhr wird das kulinarische Programm durch ein Show Cooking des renommierten Kochsalons Wrenkh ergänzt. Hier entsteht aus geretteten Lebensmitteln ein schmackhaftes Menü, das eindrucksvoll zeigt, dass Nachhaltigkeit auch Genuss bedeutet. Interessierte Besucher können beim „Klima-Talk: Schritte raus aus der Klimakrise“ um 17 Uhr Experten wie Roger Hackstock erleben, die Strategien und Tipps zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks vortragen. Das Gespräch wird live auf YouTube übertragen, um eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen.

Silent Disco

Am Abend sorgen die Band Monkeys of Earth und eine Silent Disco für ausgelassene Festivalstimmung. Die Silent Disco ist nicht nur eine innovative Art des Feierns, sondern auch umweltfreundlich, da sie den Geräuschpegel senkt und Rücksicht auf die Nachbarn nimmt.

Am Freitag, dem 29. August, startet das Programm bereits um 14 Uhr mit einer Vielzahl an Workshops. Dazu gehört beispielsweise der Workshop „Deine Stromrechnung erklärt“, in dem Fachbegriffe verständlich gemacht werden und Spartipps gegeben werden. Pflanzenliebhaber können ab 15 Uhr bei der „Küchenkräuter für die Psyche“-Runde teilnehmen. Hier wird gezeigt, wie Basilikum und andere Küchenkräuter nicht nur kulinarische Freude bereiten, sondern auch eine positive Wirkung auf die Stimmung haben können.

Rätselrallye durchs Gelände

Kinder kommen an beiden Festivaltagen ebenfalls nicht zu kurz – sie können beim Basteln mit Recyclingmaterial mitmachen, an einer Rätselrallye quer durchs Gelände teilnehmen oder das Puppentheater „Das Düsomobil“ am Freitag ab 17:30 Uhr besuchen, das auf humorvolle Weise Klimaschutz vermittelt.

Zusätzlich werden Streetfood-Stände, ein Flohmarkt und eine Nachhaltigkeitsmeile angeboten, auf der lokale Initiativen zum Mitmachen einladen. Der Eintritt ist frei, und das Festival richtet sich an Menschen jeden Alters. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Informationen finden Sie unter www.hilfswerk.at.

