Kostenloses Tischtennis in Floridsdorf: Einladung von Wohnpartner Floridsdorf

Tischtennis-Fieber in Floridsdorf – Erster Treff im Grätzelzentrum ein voller Erfolg

Am 21. Jänner 2025 wurde das Grätzelzentrum in der Ruthnergasse in Floridsdorf zum Zentrum für Tischtennisfans. Unter der kompetenten Leitung von Frau Julia Nermuth aus dem Team von Wohnpartner Wien Floridsdorf versammelten sich zahlreiche Spieler, um gemeinsam den kleinen Plastikball über die Platte zu spielen – und das völlig kostenlos.

Die einladende Atmosphäre und die herzliche Gastfreundschaft sorgten dafür, dass sich alle Teilnehmer direkt wohl fühlten. Die modernen Räumlichkeiten des Grätzelzentrums boten den idealen Rahmen für den sportlichen Austausch und wurden schnell zum beliebten Treffpunkt für Jung und Alt. Sogar vorbeigehende Passanten blieben stehen und bewunderten die lebendige Aktivität, die frischen Wind in den Bezirk bringt.

Besonders auffällig: Die Teilnehmer bewiesen, dass Tischtennis keine strenge Kleiderordnung erfordert. Während einige in Jogginghosen – dem aktuellen Modetrend in Wien Floridsdorf – spielten, entschieden sich andere für eine lässige Jeans.

Für alle, die diesen dynamischen Sport ausprobieren möchten, steht bereits der nächste Termin fest: Am 4. Februar 2025 öffnet das Grätzelzentrum Floridsdorf erneut seine Türen. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich in der Ruthnergasse 56-60, 1210 Wien, am Tischtennistisch zu versammeln.

„Wir sehen uns am Tischtennistisch!“ – Das gesamte Team von Wohnpartner Wien Floridsdorf freut sich auf viele neue und alte Gesichter.

Jetzt kostenlos anmelden und loslegen!

Anmeldung unter [email protected] oder unter +43 1 2450321090.

Also, nicht versäumen: Tischtennis im Grätzelzentrum – ein Vergnügen für alle, die Bewegung, Begegnung und Begeisterung suchen!