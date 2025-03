KPÖ/Links im 20. Bezirk: Matthias Kaltenböck fordert die Einrichtung eines Mistplatzes

Am 27. April finden die Bezirksvertretungswahlen in der Brigittenau statt. Matthias Kaltenböck, der Spitzenkandidat der KPÖ/Links, erläutert seine Visionen für den Bezirk.

WIEN/BRIGITTENAU. Am Sonntag, den 27. April, wird in Wien gewählt, was sowohl auf Landes- als auch auf Bezirksebene zu bedeutenden Veränderungen führen könnte. Im Rahmen dieser Wahlen interviewte MeinBezirk die führenden Kandidatinnen und Kandidaten der wichtigsten Parteien im Bezirk, um deren Pläne und Ziele vorzustellen.

Die KPÖ/Links hat bereits im Bezirksparlament gesessen und tritt unter der Führung von Matthias Kaltenböck in diesen Wahlen an. In einem aufschlussreichen Interview spricht er über bereits umgesetzte Projekte in der Brigittenau, die zukünftigen Vorhaben und die bestehenden Herausforderungen.

Ein saubererer Bezirk

Wie beeinflusst die Zusammenarbeit von KPÖ und Links die bevorstehenden Wahlen?

MATTHIAS KALTENBÖCK: Vor fünf Jahren traten KPÖ und Links bereits gemeinsam unter dem Namen „Links“ an, was zur Stabilisierung unserer Basis in der Brigittenau führte. In dieser Wahl treten wir unter dem Namen KPÖ auf, um eine stärkere, gemeinschaftliche Stimme zu zeigen. In den verschiedenen Bezirken haben wir unsere Listenplätze sorgfältig ausgehandelt, wobei ich die ersten beiden Plätze im 20. Bezirk vertrete.

Was sind die Hauptanliegen von KPÖ/Links für die Brigittenau?

Ein zentrales Anliegen, das uns von den Anwohnern wiederholt mitgeteilt wurde, ist der Wunsch nach einem saubereren Bezirk. Viele Plätze, wie die Jägerstraße und der Handelskai, sind stark verschmutzt. Ein entscheidender Grund dafür ist, dass die Brigittenau seit Jahren keinen Mistplatz mehr besitzt.

Welche konkreten Maßnahmen planen Sie für mehr Sauberkeit im Bezirk?

Eine unmittelbare und umsetzbare Lösung wäre die Wiedereröffnung des Mistplatzes in der Dresdner Straße. Im Jahr 2023 haben wir eine Petition gestartet, die über 500 Unterschriften sammelte. Obwohl dies nicht die perfekte Lösung ist, ist es eine schnelle Maßnahme, während wir auf einen neuen Mistplatz warten, was voraussichtlich lange dauern könnte.

Maßnahmen gegen Hitzeinseln

Welche Erfolge konnten Sie mit KPÖ/Links bereits erzielen?

Ein bemerkenswertes Projekt war die Begrünung der Heinzelmanngasse im Jahr 2020. Obwohl die Brigittenau sich nicht für das „coole Straßen“-Projekt beworben hatte, haben wir durch Unterschriftensammlungen eine kleine Umgestaltung erreicht. Allerdings reicht das nicht aus.

In welchen Bereichen sind weitere Anpassungen nötig?

Die Anwohner in der Wallensteinstraße und Rauscherstraße leiden weiterhin unter massiven Hitzeinseln. Hier sind mehr Begrünungsmaßnahmen und Schattenspendende Elemente dringend erforderlich.

Sicherheit und sozialer Wohnungsbau

Was sind Ihre weiteren Prioritäten?

In der Umgebung des Mortaraparks und der Traisengasse haben Anwohner Klagen über illegale Autorennen vorgebracht, die insbesondere für Kinder gefährlich sind. Wir setzen uns für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen ein, wie etwa die Einführung von Verkehrsschwellen, um die Sicherheit für Familien zu erhöhen.

Wie wollen Sie der Gentrifizierung in der Brigittenau entgegenwirken?

Wir fordern mehr bezahlbaren Wohnraum, insbesondere Gemeindewohnungen. Immer mehr Menschen werden durch steigende Mieten und die Gentrifizierung, vor allem am Nordwestbahnhof, verdrängt.

Was genau ist hier das Problem?

Am Nordwestbahnhof sind etwa 70 Prozent der Fläche für Wohnraum vorgesehen, jedoch entfallen nur 20 Prozent auf Gemeindebauten. Das bedeutet, dass viele hochpreisige Wohnungen entstehen und die Mietpreise in umliegenden Gebieten ansteigen werden, was den leistbaren Wohnraum in der Brigittenau gefährdet.

