Kramsacher Lakes in Tyrol







Das Wetter zeigt sich derzeit kalt und stürmisch, was eine perfekte Gelegenheit bietet, um in Erinnerungen an den vergangenen Sommer zu schwelgen oder bereits den nächsten zu planen. Letzten Sommer war ich in Tirol und möchte einige Fotos vom Reintaler See in Kramsach sowie dem idyllischen Berglsteinersee zeigen, der von Wäldern umgeben ist und über einen Wanderweg erreicht werden kann.







