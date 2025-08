Krawatten im Fokus: Mariahilfer Senioren bringen frischen Wind zur Vienna Fashion Week

Die Wiener Pensionistenklubs haben eine kreative Initiative ins Leben gerufen, um alte Krawatten in neue, attraktive Designs zu verwandeln. Abgegeben werden können diese im Klub+ in der Gumpendorfer Straße 117.

WIEN/MARIAHILF. Alte Krawatten erhalten ein neues Leben – und zwar auf dem Laufsteg: Die Wiener Pensionistenklubs beteiligen sich aktuell an einem Upcycling-Projekt, bei dem aus alten Stoffstücken originelle Accessoires entstehen. Diese werden am Dienstag, dem 16. September, während der Vienna Fashion Week im Museumsquartier präsentiert, einem der bedeutendsten Orte für Kultur und Kreativität in Wien.

Die kreativen Designs werden von Seniorinnen und Senioren des Klub+ in der Gumpendorfer Straße 117 entworfen. Unter dem Motto „Fashion reloaded – Earth and Stars“ arbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an individuellen Kreationen, die sowohl modisch als auch umweltbewusst sind. So wird das Projekt zu einem Ort der Begegnung, an dem Kreativität und Gemeinschaftsgefühl großgeschrieben werden.

Die fertigen Accessoires sind nicht nur einzigartige Modeartikel, sondern fungieren zudem als Eintrittskarten zur Modenschau. Jedes Stück wird mit einem grünen „Fashion reloaded“-Herz versehen, das Symbol für Nachhaltigkeit und Kreativität im Alter. Diese besondere Note unterstreicht das Engagement der Teilnehmenden, die mit ihrem kreativen Schaffen einen positiven Beitrag zur Umwelt leisten möchten.

Modenschau bildet Höhepunkt des Projekts

Für das Upcycling-Projekt werden Krawatten aller Art gesucht – sei es bunt, dezent, altmodisch oder modern. Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Julia Lessacher (SPÖ) hebt hervor: „Unsere Seniorinnen haben ein enormes kreatives Potenzial und wollen auch mit 60, 70 oder 80plus noch ihre Ideen und Träume umsetzen – sowohl als Designerinnen als auch als Models.“ Diese Initiative bietet Senioren die Möglichkeit, sich aktiv und kreativ im gesellschaftlichen Leben einzubringen.

Die Modenschau am Dienstag, 16. September, bildet den Höhepunkt dieses bemerkenswerten Projekts. Mit dieser Initiative setzen die Beteiligten ein Zeichen für gelebte Nachhaltigkeit, kreative Entfaltung im Alter und sozialen Zusammenhalt, was in Zeiten von ökologischen Herausforderungen und demografischem Wandel von großer Bedeutung ist.

Die Krawatten können ab sofort – montags bis freitags zwischen 10 und 17 Uhr – direkt im Klub+ in der Gumpendorfer Straße 117 abgegeben werden. Der letzte Termin zur Abgabe ist Freitag, der 15. August, so dass genug Zeit bleibt, um alte Accessoires in etwas Neues und Einzigartiges zu verwandeln.

