Kreditgeber dringend benötigt: Rettung des Spektral – 53.000 Euro bereits gesichert

Seit zwei Jahrzehnten ist das Spektral am Lendkai ein lebendiger Treffpunkt für Kultur, Projekte und Initiativen in Graz. Jetzt steht der beliebte Freiraum vor der Herausforderung eines möglichen Verkaufs – und damit vor einer entscheidenden Zukunftsfrage. Bis Ende November muss das Team ausreichend Geld zusammentragen, um den Fortbestand dieser einzigartigen Institution zu sichern.

GRAZ. Das Spektral am Lendkai ist seit seiner Gründung im Jahr 2004 ein offener Raum für Kultur, soziale Projekte und kreative Initiativen. Der Verein „free future forces“, der hinter dem Spektral steht, stellt die Räumlichkeiten – bestehend aus einer Werkstatt, einem Büro, einem Veranstaltungsraum sowie einer Küche – seinen über 200 Mitgliedern kostenfrei zur Verfügung. Das Spektral ist nicht nur ein sicherer Hafen für kreative Köpfe, sondern auch ein beliebter Veranstaltungsort für Festivals wie das Elevate Festival und das Freiraumfestival, die beide eine bedeutende Rolle in der Kulturszene von Graz spielen.

Im Hinblick auf den geplanten Verkauf der Räume bis zum Jahresende hat der Verein die Entscheidung getroffen, diese selbst zu erwerben, um die Unabhängigkeit und den Fortbestand zu garantieren. Der Kaufpreis beläuft sich auf etwa 350.000 Euro, und die Finanzierung soll durch Mikrokredite ab 500 Euro mit einer frei wählbaren Verzinsung von null bis zwei Prozent ermöglicht werden. Diese innovative Finanzierungsform zielt darauf ab, zahlreiche kleine Unterstützer einzubinden und die lokale Gemeinschaft zu stärken.

Zeit bis Ende November



Aktuell wurde bislang ein Betrag von 53.000 Euro zugesagt. Der Verein hat bis Ende November Zeit, um zu klären, ob die notwendige Kaufsumme erreicht wird, da dann die offizielle Kaufoption endet. „Dies ist eine einmalige Gelegenheit für uns, uns unabhängig zu machen und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten“, erklärt Lisa Hageneder, die Projektleiterin des Spektrals. Um weitere Unterstützer:innen zu mobilisieren, wird das Spektral nun auch über einen Signal-Channel informieren. Zudem ist das Team jeden Dienstag zwischen 18 und 20 Uhr direkt im Spektral anzutreffen und offen für Gespräche.

Eine besondere Gelegenheit zur Unterstützung bietet das Event „Küche für alle“ am 24. September im Forum Stadtpark. Hier wird das Spektral-Team für Besucher:innen eine warme Mahlzeit zubereiten, die gegen freiwillige Spenden angeboten wird. Alle Einnahmen fließen direkt in den Kauf des Kulturraums.

