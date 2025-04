Krimilesung: Thomas Raab und Bernhard Aichner in der Stadtbibliothek

Thomas Raab und Bernhard Aichner präsentieren ihre Kriminalromane „Der Metzger kommt ins Paradies“ und „Yoko“ in der Stadtbibliothek Zanklhof. GRAZ. Am 7. Mai erwartet die Leser in der Stadtbibliothek Graz ein außergewöhnliches literarisches Ereignis. Die beiden Bestsellerautoren Thomas Raab und Bernhard Aichner werden aus ihren neuesten Kriminalromanen lesen. Raabs Werk „Der Metzger kommt ins Paradies“ verspricht eine Mischung aus gruseligen und humorvollen Elementen, während Aichners „Yoko“ den Leser mit mörderischen Wendungen fesselt. Über die Geschichten der Autoren In „Der Metzger kommt ins Paradies“ entführt Raab die Leser in die Urlaubshölle seines Hauptcharakters Willibald Adrian, besser bekannt als der ‚Metzger‘. Die geplante Entspannung nimmt eine unvorhergesehene Wendung, als ein mysteriöser Mordfall die Szenerie aufmischt. Im Gegensatz dazu handelt „Yoko“ von einer jungen Frau, die eine alte Metzgerei geerbt hat und diese in eine Manufaktur für Glückskekse umwandelt. Doch das Glück hat seine Tücken: Als Yoko versucht, einen Hund zu retten, entfaltet sich eine Reihe beunruhigender Ereignisse, die sie in einen Albtraum stürzen. Siehe auch Playoffs der Grazer Teams: Diese Woche in Graz – Alle Sporttermine im Überblick Ein Blick auf die Autoren Thomas Raab begann seine Karriere als Liedermacher und Gymnasiallehrer, bevor er mit seinem Debütroman „Der Metzger muss nachsitzen“ im Jahr 2009 die Literaturszene betrat. Seitdem ist er als freier Schriftsteller, Drehbuchautor, Kolumnist und Musiker tätig. Auf der anderen Seite hat Bernhard Aichner mit seinen Thrillern internationale Erfolge gefeiert und über eine Million Bücher verkauft, die in 16 Ländern veröffentlicht wurden. Sein Roman „Totenfrau“ wurde sogar von Netflix in eine Mischung aus Thriller und Drama für zwei Staffeln adaptiert. Siehe auch House of Strauss - Gewinnspiel: 2 x 2 VIP-Karten und 20 x 2 Kategorie-A-Karten zu gewinnen! Weitere Veranstaltungen von Interesse: Besucheransturm beim FRida & freD Kindermuseum Theater, Musik und Performance beim InTaKT Festival Steirsches Best-of der Fotografie in Istanbul

