Kriminalität in Graz: Die Einschätzung des Polizeichefs zur Sicherheitslage der Stadt

In einer Stadt wie Graz stellt sich die Frage: Musst du Angst vor Verbrechen haben? Welche Veränderungen haben sich in der Arbeit der Polizei in den letzten Jahrzehnten ergeben? Zum Start der Serie „Kriminalität in Graz“ hat MeinBezirk den Stadtpolizeikommandanten Thomas Heiland zum Interview gebeten.

GRAZ. Die Faszination für Verbrechen ist in der Gesellschaft tief verwurzelt. Besonders brutale Delikte ziehen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich, auch wenn die meisten Menschen nie Opfer einer Straftat werden möchten. Die mediale Berichterstattung hat einen signifikanten Einfluss auf das subjektive Sicherheitsempfinden der Bürger. Studien zeigen, dass diese Berichterstattung oft zu einem erhöhten Angstempfinden führt, auch wenn die Kriminalitätsraten insgesamt sinken.

Über die nächsten Wochen wird MeinBezirk im Rahmen der Serie „Kriminalität in Graz“ verschiedene Experten zu Wort kommen lassen, um unterschiedliche Perspektiven zu diesem wichtigen Thema zu beleuchten.

Der Gesprächspartner, Stadtpolizeikommandant Thomas Heiland, bringt 33 Jahre Erfahrung in der Polizeiarbeit mit und reflektiert über die Veränderungen im Berufsfeld seit seinem Eintritt in den Dienst 1992. „Die technischen Entwicklungen, insbesondere durch Smartphones und soziale Medien, haben die Polizeiarbeit entscheidend verändert“, bestätigt Heiland.

Handyfotos und Videos können wertvolle Beweismittel sein, aber Falschmeldungen und schnelle Verbreitung von Informationen im Internet stellen auch neue Herausforderungen dar. „Die ‚Landkarte der Kriminalität‘ hat sich mit dem Internet verändert“, sagt Heiland. „Im Bereich Cybercrime entwickeln sich ständig neue Szenarien über Grenzen hinweg.“

36.215 Notrufeinsätze im ersten Halbjahr 2025

Im ersten Halbjahr 2025 bearbeiteten die etwa 730 Grazer Polizisten über 36.215 Notrufeinsätze. Heiland bewertet die Sicherheitslage in Graz positiv: „Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, ist sehr gering. Und wenn ein Vorfall eintritt, sind wir durch unser gut organisiertes Netz von Streifen schnell zur Stelle.“

Heiland fordert eine aktive Rolle von den Bürgern: „Es ist wichtig, im öffentlichen Raum und in der Nachbarschaft aufeinander zu achten. Zu Hause sollten technische Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, und im Ernstfall soll die Polizei ohne zu zögern kontaktiert werden.“

Die Aufklärungsrate der Grazer Polizei lag 2024 bei 53 Prozent.

