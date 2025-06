Kritik an DPD: Wiener äußern Unzufriedenheit mit Paketlieferungen

Der Paketdienst DPD sieht sich aktuell wachsender Kritik an seiner Zustellpraxis in Wien gegenüber. Viele Nutzende äußern Beschwerden über wiederholt auftretende Probleme bei Lieferungen. Das Unternehmen selbst weist die Anschuldigungen vehement zurück.

WIEN. Auf der Social-Media-Plattform Reddit hat ein Nutzer in einem Beitrag mit dem Titel „Habt ihr auch ständig Probleme mit DPD, besonders in Wien?“ auf die fragwürdigen Zustellmethoden des Unternehmens hingewiesen. Zahlreiche weitere Nutzerinnen und Nutzer haben ähnliche Erfahrungen geteilt und beschreiben eine alarmierende Häufung von Problemen.

Ein Nutzer berichtet von einer schlechten Erfahrung, bei der ein DPD-Lieferant vor seinem Haus anhalten, ein Foto vom Paket durch das Beifahrerfenster machen und anschließend ohne einen tatsächlichen Zustellversuch weiterfahren sollte. Dieses Verhalten wirft ernsthafte Fragen zur Zuverlässigkeit und Professionalität des Zustelldienstes auf.

„Wiederkehrendes Problem“

Das Paket wurde ohne vorherige Benachrichtigung in einer Abholstation hinterlegt, was für viele Empfänger frustrierend ist. Der Reddit-User betont, dass dies kein Einzelfall ist, sondern ein wiederkehrendes Problem, insbesondere in Wien. Ein weiterer Nutzer fügt hinzu, dass er noch niemals eine erfolgreiche DPD-Zustellung in der Stadt erhalten hat und Teile der Sendungen stets in weit entfernten Shops abholen müsse.

Die Frustration der Nutzer bleibt nicht unbemerkt. Ein weiterer Kommentar lautete: „Die machen sich ja nicht mal die Mühe, anzuläuten… die fahren die Route sicher ab, weil ja getracked wird, aber aussteigen und zustellen passiert oft nicht.“ Solche Erfahrungen lassen an der Zuverlässigkeit des Dienstes zweifeln und werfen einen Schatten auf die Glaubwürdigkeit von DPD.

DPD weist Vorwürfe zurück

In Reaktion auf die negative Berichterstattung hat DPD die Vorwürfe zurückgewiesen und auf ihren umfassenden Kundenservice hingewiesen. Laut einer Unternehmenssprecherin bewegt DPD täglich Hunderttausende von Paketen in ganz Österreich. Sie erklärt, dass Prozessabweichungen nur in Einzelfällen auftreten und die Rückmeldungen von Empfängern alles andere als ignoriert werden.

Für problematische Fälle verspricht die Unternehmenssprecherin eine zügige Bearbeitung, sobald sich die Kundinnen und Kunden melden. Zudem hebt sie hervor, dass DPD über vielseitige Service-Kanäle verfügt, darunter Telefon, ein Kontaktformular und einen 24/7-Chatbot, um den Anliegen der Konsumenten gerecht zu werden.

