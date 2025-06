Kritik der FPÖ: Grüne in Wien möchten Klubförderung an Frauenanteil binden

Die Wiener Grünen setzen sich für eine geschlechtergerechte Ausgestaltung der Klubförderung in Wien ein, die direkt an den Anteil der Frauen im Gemeinderat gekoppelt werden soll. MeinBezirk hat bei den verschiedenen Gemeinderatsparteien angefragt, wie sie zu diesem Vorschlag stehen.

WIEN. In dem neu gewählten Wiener Gemeinderat sind von 100 Mandatarinnen und Mandataren lediglich 41 Prozent weiblich, was unter dem gesellschaftlichen Durchschnitt liegt. Die Grünen beabsichtigen, die Klubförderung geschlechtergerecht zu gestalten, um patriarchale Strukturen in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zu überwinden. Diese Haltung, so heißt es in einem Beschluss- bzw. Resolutionsantrag, ist für die Partei „nicht verhandelbar“ und zentral für ihr politisches Selbstverständnis. Der Antrag wurde jedoch Anfang dieser Woche im Gemeinderat abgelehnt.

Kritik am FPÖ-Frauenanteil

Die Grünen behaupten, einzig neben den Neos über die 50-Prozent-Marke bei den Abgeordneten zu kommen. Besonders kritisiert wird die FPÖ, die unter ihren 22 Mandataren nur eine Frau hat, was einem Frauenanteil von lediglich 4 Prozent entspricht. Dies wird als „demokratiepolitische Bankrotterklärung“ bezeichnet.

Die Grünen fordern daher „spürbare finanzielle Maßnahmen“, um den Frauenanteil nachhaltig zu erhöhen und eine gerechtere Verteilung politischer Macht zu schaffen. Dies schließt eine verstärkte Koppelung der Klubförderung an den Frauenanteil der jeweiligen Gemeinderatsklubs ein, die in fraktionsübergreifenden Gesprächen erarbeitet werden sollten.

FPÖ: „Kritik an den Grünen“

Die FPÖ hat auf die Vorschläge der Grünen reagiert und diese als „vollkommen an den Haaren herbeigezogen“ bezeichnet. Eine Sprecherin der FPÖ betonte, dass es jeder Partei obliegt, wie sie ihren Klub zusammensetzt, und sie sich von den Grünen nicht unter Druck setzen lässt.

Neos: Unterstützung für den Vorschlag

Die Neos, die ebenfalls über 50 Prozent Frauenanteil im Gemeinderat erreichen (sechs von zehn Abgeordneten sind weiblich), unterstützen den Vorschlag und sehen darin einen richtigen Schritt. Frauensprecherin Dolores Bakos teilte mit, dass es für die Neos wichtig ist, nicht nur den Weg für Frauen in männlich dominierten Bereichen zu ebnen, sondern auch selbst einen hohen Maßstab hinsichtlich Gleichstellung einzuhalten.

Bakos äußerte, dass der geringe Frauenanteil bei der FPÖ nicht überraschend sei und auf veraltete Rollenbilder zurückzuführen ist.

SPÖ: Bereits Maßnahmen umgesetzt

Die SPÖ, die mit 21 Frauen unter 43 Abgeordneten der stärkste Klub ist, hat bereits 2012 Maßnahmen zur Förderung von Frauen im Gemeinderat beschlossen. Diese Regelung sieht vor, dass Klubs, die mindestens ein Drittel Frauen in ihren Reihen haben, zusätzliche Förderungen erhalten, was einen finanziellen Anreiz zur Erhöhung des Frauenanteils schafft.

ÖVP: Ablehnung des Vorschlags

Die ÖVP zeigt sich ähnlich wie die FPÖ skeptisch gegenüber dem Vorschlag der Grünen. Sie argumentieren, dass die Wahlen in Wien durch die Wählerinnen und Wähler entschieden werden und dass es nicht zielführend ist, durch Kürzungen bei der Klubförderung Veränderungen erzwingen zu wollen.

Weitere Nachrichten aus der Wiener Politik:

Aktuelle Themen wie Mindestsicherung, Bewerbung für ESC 2026 sowie der Rechnungsabschluss 2024 für den Wiener Gemeinderat stehen derzeit auf der Agenda. Bürgermeister Ludwig bewertet die Chancen Wiens für eine KI-Gigafactory als „sehr gut“.