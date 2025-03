KTM-Werk Startet Produktion Neu: Spannende Entwicklungen für Motorradfans!

Derzeit läuft alles auf eine positive Wende hinaus: Die vier Produktionslinien bei KTM planen, am Montag im Einstiegsbetrieb mit nur einer Schicht zu starten. Es wird angestrebt, innerhalb von drei Monaten die Vollauslastung zu erreichen. Laut KTM wird die Produktion schrittweise wiederaufgenommen, beginnend mit alltäglichen Tätigkeiten in der Motorradherstellung. Zu diesen gehören:

Warenanlieferung und -inspektion

Diverse Vormontagen

Beginn des Muster- und Prototypenbaus

Darüber hinaus muss auch die gesamte globale Lieferkette reaktiviert werden, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. Schon ab Donnerstag sollen die ersten Motorräder vom Band laufen, was einen bedeutenden Schritt in Richtung Stabilität für das Unternehmen darstellt.

Die Finanzierung des Produktionsstarts wurde durch eine Zuwendung von 50 Millionen Euro durch Bajaj sichergestellt. Um den Betrieb im April und Mai aufrechtzuerhalten, sind bis Ende März zusätzliche 100 Millionen Euro notwendig. Außerdem müssen die Gläubiger 30 Prozent der gesamten Schulden von 600 Millionen Euro bis zum 23. Mai auszahlen – hierfür wird jedoch ein Investor benötigt. KTM führt derzeit einen geordneten Suchprozess durch, der bereits mehrere Interessenten hervorgebracht hat.

Unter den potenziellen Investoren werden Namen wie Stephan Zöchling, Miteigentümer des Auspuffherstellers Remus und neuer Aufsichtsratsvorsitzender der KTM-Mutter Pierer Mobility, erwähnt. Auch BMW wurde als möglicher Kandidat genannt, zieht sich jedoch anscheinend wieder aus dem Prozess zurück. Es sind zwar nur vage Informationen über die potenziellen Investoren verfügbar, jedoch betonte KTM-CEO Gottfried Neumeister nach der Annahme des Sanierungsplans durch die Gläubiger, dass „großes Interesse“ besteht und dass alle verbleibenden Interessenten an der Erhaltung des Standorts interessiert sind.

Wenn ein Investor gefunden wird, müssen allerdings kartellrechtliche Genehmigungen abgewartet werden. Diese regulatorischen Anforderungen könnten KTM in eine weitere Abhängigkeit von Fremdkapital bringen. Der Weg zur Stabilität ist also noch mit Herausforderungen gepflastert.

„Es ist heute sicherlich ein Tag der Hoffnung“, erklärte ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer zur geplanten Wiederaufnahme der Produktion bei KTM im Ö1-„Morgenjournal“ des ORF. Dennoch bleibt die Situation angespannt. Es ist nun entscheidend, eine stabile Investitionslage zu schaffen. Es bestehen Bedenken, dass KTM möglicherweise seine Produktionskapazitäten zukünftig eher nach Indien verlagert, was laut Hattmannsdorfer die „Umwälzungen, vor denen die Wirtschaft steht“, unterstreicht. Dies wirft Fragen zur Wettbewerbsfähigkeit in Europa und speziell in Österreich auf, die in den kommenden Jahren von großer Relevanz sein werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rückkehr zur Produktion bei KTM ein positiver Schritt ist, der jedoch weiterhin von finanziellen Unsicherheiten und einer verantwortungsvollen Investorensuche begleitet wird. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um die Zukunft des Unternehmens nachhaltig zu sichern.