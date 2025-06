Kühnplatz: Schüler stellen englische Lieder über Frieden und Umwelt vor!

Am Vorabend des großen Auftritts wurde im Wohnzimmer intensiv mit Nina geübt. Der Fokus lag auf den englischen Songtexten und der Choreographie, während sie bereits ihr geplantes Show-Outfit trug. Dies war ein wichtiger Moment für die talentierte Schülerin, die sich auf ihre Performance vorbereitete. Am Freitagvormittag war es dann endlich soweit: Nina trat gemeinsam mit ihren Klassenkameraden von der 2b auf der kleinen Holzbühne am Kühnplatz in Wieden auf. Der Anlass für diesen besonderen Auftritt war das alljährliche Projekt „Singen für eine bessere Welt“. Dieses Projekt wird von den GEPS-Klassen (Global Education Primary School) der Volksschule Waltergasse 16 und des Grätzllabors organisiert.

„Singen für eine bessere Welt“ zielt darauf ab, Kindern die Bedeutung von globaler Solidarität und sozialer Verantwortung näherzubringen. Im Rahmen dieses Projekts haben die Schüler die Möglichkeit, ihre musikalischen Talente zu präsentieren, während sie gleichzeitig das Bewusstsein für verschiedene gesellschaftliche Themen schärfen. Das Projekt hat sich in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil der schulischen Aktivitäten entwickelt, da es nicht nur die musischen Fähigkeiten der Kinder fördert, sondern sie auch dazu anregt, sich mit wichtigen sozialen Fragen auseinanderzusetzen.

Die Volksschule Waltergasse 16 ist bekannt für ihr Engagement in der globalen Bildung. Im Rahmen des Lehrplans werden regelmäßig Workshops und Projekte angeboten, die darauf abzielen, den Schülern ein Verständnis für weltweite Zusammenhänge zu vermitteln. Diese Bildungsansätze orientieren sich an den UN-Nachhaltigkeitszielen, die eine bessere Zukunft für alle Menschen auf unserem Planeten schaffen wollen. Indem die Kinder in einem kreativen Umfeld lernen, werden sie nicht nur zu besseren Künstlern, sondern auch zu verantwortungsbewussten Weltbürgern.

Die Präsentationen der Schüler sind oft ein Spektakel, das Besucher aus der Nachbarschaft und der Schule anzieht. Die kleinen Künstler zeigen beeindruckende Leistungen und tragen Lieder vor, die Gedanken über Frieden, Gemeinschaft und Respekt ansprechen. Dabei ist die Bühne nicht nur ein Ort für Aufführungen, sondern auch ein Raum für den Austausch von Ideen und das Zusammenkommen der Gemeinschaft. Eltern, Lehrer und Mitschüler unterstützen die Kinder begeistert und schätzen die Möglichkeit, die kleinen Talente zu fördern.

In diesem Jahr war das Event besonders gut besucht, was die starke Unterstützung und das Interesse der Gemeinschaft widerspiegelt. Solche Projekte fördern nicht nur das musikalische Talent der Schüler, sondern stärken auch die sozialen Bindungen innerhalb der Gemeinschaft und bieten wertvolle Lernerfahrungen. Nina und ihre Klassenkameraden freuen sich darauf, nicht nur ihre Stimmen, sondern auch ihre Botschaften für eine positive Veränderung in der Welt zu teilen.





Source link