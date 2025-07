Kürzungsbedingtes Budget: FF Graz initiiert Spendenaktion für neues Einsatzfahrzeug

Um die Materialkosten für den Umbau eines Löschfahrzeuges zu finanzieren, hat die Freiwillige Feuerwehr Graz (FF Graz) einen Spendenaufruf gestartet. Die Umbauarbeiten werden von den Mitgliedern selbst in Angriff genommen. Ein neues Quartier für die Feuerwehr ist ebenfalls dringend erforderlich, jedoch benötigt es dafür finanzielle Unterstützung von der Stadt Graz.

GRAZ. Im Jahr 2024 wurden die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Graz insgesamt 394 Mal alarmiert. Besonders nach den Unwettern der letzten Woche waren sie bereit, den Menschen in Graz zu helfen. Fast die Hälfte der Einsätze der FF Graz steht in Zusammenhang mit extremen Wetterbedingungen. Zuletzt erhielten sie ein „Hilfslöschfahrzeug“ aus dem Jahr 1998, das von der Grazer Berufsfeuerwehr nach Mariatrost transferiert wurde. „Das Fahrzeug wird unsere Schlagkraft erheblich steigern und damit die Sicherheit in der Stadt weiter erhöhen“, betonte Kommandant Andreas Grinschgl.

Umbau und Spenden nötig



Bevor das neue Löschfahrzeug den Dienst antreten kann, sind einige Umbauarbeiten notwendig. Insbesondere in den Geräteräumen müssen neue Halterungen für die Gerätschaften der FF Graz installiert werden. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer führen die Arbeiten in ihrer Freizeit durch, wobei sie oft abends und am Wochenende aktiv sind. „Wir hoffen, die Umbauarbeiten bis Anfang August abzuschließen“, erklärte Grinschgl.

Das Spendenkonto Freiwillige Feuerwehr Graz

IBAN: AT282081500004753893

Verwendungszweck: „HLF“

Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Graz wurde auch bei der FF Graz der Sparstift angesetzt. „Wir werden die Umbauten eigenständig durchführen und die Materialkosten mit Hilfe von Spenden finanzieren“, erklärt Grinschgl und ergänzt: „Wir sind auf Unterstützung aus der Wirtschaft sowie auf Spenden aus der Bevölkerung angewiesen und danken bereits heute allen, die uns helfen möchten!“

Dringend neues Quartier gesucht



Die finanziellen Einschränkungen zeigen sich auch in anderen Bereichen. Seit vielen Jahren leidet die Wache in der Mariatrosterstraße 37 unter Platzmangel. Die Wache wurde 1905 erbaut und war ursprünglich für zehn Personen konzipiert; inzwischen zählt die FF Graz 152 Mitglieder.

„Jeder freie Quadratmeter in der Fahrzeughalle ist belegt; zwischen Spinden, Ausrüstung und Technik bleibt kaum Platz“, erklärt Grinschgl. Seit 2012 gibt es Verhandlungen mit der Stadt, die zur Finanzierung der notwendigen Umstrukturierungen beitragen müsste. Zudem liegt seit etwa drei Jahren ein Konzept für eine gemeinsame Einsatzzentrale mit der Bergrettung vor, das ebenfalls eine neue Unterkunft benötigt. Dieses Konzept liegt zur Begutachtung bei der Stadt Graz. Ein Ausbau der bestehenden Wache in Mariatrost ist nicht mehr möglich, da der Platz einfach fehlt.

430.000 Einsatzstunden

Die Freiwillige Feuerwehr Graz wurde 2008 gegründet und übernahm die Wache damals von der Grazer Berufsfeuerwehr, um diese insbesondere bei extremen Wetterereignissen und anderen Einsatzspitzen zu unterstützen. In der Zusammenarbeit gab es bisher über 5.000 Einsätze, die in etwa 430.000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit mündeten. „Die Freiwillige Feuerwehr Graz ist eine bedeutende Unterstützung für die Berufsfeuerwehr, besonders evident bei Unwettereinsätzen und in weiteren Bereichen“, würdigte Finanzstadtrat Manfred Eber bei der Übergabe des Fahrzeugs.

