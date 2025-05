Kukurma in Hernals: Tanja Feldbacher bietet Yoga für Senioren über 60 Jahre

Die erfahrene Yogalehrerin Tanja Feldbacher hat mit ihrem Konzept des „Non Performance Yoga“ eine besondere Initiative ins Leben gerufen, um älteren Generationen den Einstieg in die Welt des Yoga zu erleichtern. Ein einzigartiges Highlight ist ihr monatliches Event „Yoga mit Sahne“, wo Teilnehmer nach einer entspannenden Yogastunde gemeinsam Kaffee und Mehlspeisen genießen können.

WIEN/HERNALS. Die goldenen Jahre des Lebens sind oft mit Ruhe und Gemütlichkeit verbunden. Nach einem erfüllten Arbeitsleben ist es jedoch wichtig, aktiv zu bleiben, um die körperliche und geistige Gesundheit zu fördern. Tanja Feldbacher weiß genau, wie bedeutend ein aktiver Lebensstil im Alter sein kann. Viele Studien belegen, dass regelmäßige Bewegung, insbesondere Übungen wie Yoga, das Wohlbefinden und die Lebensqualität steigernd beeinflussen.

Mit ihrem Ansatz des „Non Performance Yoga“ bietet Tanja Feldbacher bei „Kukurma“ spezielle Kurse für Menschen über 60 Jahre an, die Interesse an Yoga haben und dabei eine warmherzige, altersgerechte Einführung suchen. Am Montag, dem 19. und 26. Mai, gibt es die Möglichkeit, bei Schnupperstunden erste Erfahrungen zu sammeln und das Konzept näher kennenzulernen.

Yogaübungen je nach Tagesverfassung

Feldbacher bezeichnet ihren Ansatz als „Non Performance Yoga“, was bedeutet, dass Übungen an die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmer angepasst werden. „Wie wir Yoga üben, ist sehr individuell und orientiert sich am persönlichen Körperempfinden“, führt sie aus. Ihre Kurse sind so gestaltet, dass sie sich der Tagesverfassung, den Vorerfahrungen und dem Alter der Teilnehmenden anpassen. Dieser adaptive Ansatz fördert nicht nur die physische Flexibilität, sondern auch das Bewusstsein für den eigenen Körper.

„Viele meiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer möchten etwas für ihre Gesundheit und Beweglichkeit tun“, betont Feldbacher. Ihr ganzheitliches Übungsprogramm umfasst nicht nur Körperübungen zur Stärkung und Dehnung, sondern auch Atem- und Entspannungsübungen. Studien zeigen, dass solche Achtsamkeitspraktiken, insbesondere im Alter, den Stress reduzieren und die Lebensqualität erhöhen können. Jede Stunde beginnt und endet mit „Savasana“, einer meditativen Position, die das bewusste Loslassen fördert.

Yoga mit Sahne

Ein besonderes Highlight ist das Programm „Yoga mit Sahne“, das Feldbacher jeden ersten Donnerstag im Monat veranstaltet. Nach einer entspannenden Yogastunde treffen sich die Teilnehmer im angrenzenden „Anns Café“, wo sie bei köstlichen Mehlspeisen und einer Tasse Kaffee in geselliger Runde plaudern können. Das nächste Event findet am Donnerstag, 5. Juni, von 10 bis 12 Uhr in der Hornayrgasse 1 statt. Für jede Getränkebestellung gibt es eine kostenlose Mehlspeise dazu. Dies bietet nicht nur eine Gelegenheit zur Entspannung für Körper und Geist, sondern auch zur sozialen Interaktion.

Interessierte können sich für 25 Euro anmelden unter [email protected]. Weitere Informationen sind auf der Webseite www.kukurma.at zu finden.

