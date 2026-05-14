Kulinarisches Ende einer Ära: Fünf-Hauben-Restaurant Obauer schließt im Oktober seine Pforten

Obauer-Brüder schließen Fünf-Hauben-Restaurant in Werfen im Oktober

Die Brüder Karl und Rudi Obauer haben bekanntgegeben, ihr Restaurant Obauer in Werfen mit 26. Oktober zu schließen. Das Fünf-Hauben-Restaurant gilt als kulinarische Institution und ist über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt.

Die beiden Brüder führen das gemeinsame Restaurant in Werfen seit Juni 1979. Im Lauf der Jahre wurde der Name Obauer als Marke etabliert, das Haus wird als eines der besten Restaurants der Welt beschrieben und verfügt laut Angaben über fünf Hauben und zwei Sterne.

Die Ankündigung der Schließung kam für viele überraschend. Nach der öffentlichen Bekanntgabe habe die Reservierungslage „explodiert“, wird Karl Obauer zitiert. In den zwei Tagen nach der Kundmachung habe es einen „leichten Tsunami“ bei den Reservierungen gegeben.

Karl Obauer vergleicht die Arbeit in der Gastronomie mit Spitzensport, der Disziplin, Ausdauer und ständiges Training erfordere. Rudi Obauer spricht in diesem Zusammenhang von einem Hang zum Perfektionismus. Der Entschluss zur Schließung wird von den Brüdern als Herzensangelegenheit beschrieben.

Das Restaurant Obauer wird als einer der prägenden Faktoren für den Ort Werfen genannt. Bürgermeister Hubert Stock (ÖVP) bezeichnet Obauer als einen der drei prägenden Namen für die Gemeinde. Als weitere Gründe für Besuche in Werfen werden die Eisriesenwelt und die Burg Hohenwerfen angeführt.

Im Zusammenhang mit der Zukunft des Standorts wird berichtet, dass es für das Restaurant Obauer derzeit keine Nachfolge gibt. Alexandra Hager vom Tourismusverband Werfen äußert die Einschätzung, die Obauers hätten wahrscheinlich bereits eine Idee, wie sie das Haus wieder beleben oder beleben lassen.

Die Brüder betonen, dass sie nicht gänzlich verschwinden wollen. „Von mir wird man noch viel hören“, wird Rudi Obauer zitiert; er hebt hervor, dass die Jugend Menschen brauche, die sich für sie einsetzen. Karl Obauer erklärt, es werde auch nach dem 26. Oktober einen Obauer geben, jedoch in einer anderen Art und Weise.