Kult am Reumannplatz: Traditionssalon „Tichy“ eröffnet erneut an diesem Tag

Der Kult-Eissalon „Tichy“ am Reumannplatz in Wien bereitet sich auf die lang ersehnte Eröffnung der Eissaison am Freitag, den 14. März 2025, vor. Die Winterpause wurde genutzt, um zahlreiche Modernisierungen vorzunehmen.

WIEN/FAVORITEN. Für unzählige Eisliebhaber ist der Beginn der Eissaison beim traditionsreichen Eissalon „Tichy“ am Reumannplatz ein bedeutender Tag im Kalender. Die frohe Botschaft wurde kürzlich auf ihrem Instagram-Account geteilt: „Hinter den Kulissen arbeiten wir auf Hochtouren daran, alles für den 14.03.2025 vorzubereiten, damit wir euch bald wieder mit frischem Eis verwöhnen können. Wir freuen uns schon sehr drauf, euch wieder zu sehen!“

Dem entgegenstehenden Gerüchten über eine mögliche Verlegung des Standorts stellte die Chefin in dritter Generation, Xenia Tichy, klar: „Wir haben immer gesagt, dass der ‚Tichy‘ am Reumannplatz bleibt, und das wird auch in Zukunft so sein,“ wie sie Ende letzten Jahres in einem Interview mit MeinBezirk bestätigte.

In der Winterpause wurde die Neonbeleuchtung modernisiert, und umweltfreundliche LED-Lampen wurden installiert. Xenia Tichy betonte: „Wir haben uns vorgenommen, noch einiges im Lokal zu modernisieren, aber der Flair und die Tradition bleiben.“ Das renovierte Erscheinungsbild des Lokals wird die treuen Kunden sicherlich begeistern.

Eisbecherpreis leicht erhöht

Ein weiteres Update für die kommende Saison ist die geringfügige Erhöhung der Preise. Laut einem Bericht von „Heute.at“ steigt der Preis für den kleinsten Eisbecher mit drei Kugeln um 10 Cent, sodass er nun 3,10 Euro kosten wird. „Das liegt an den gestiegenen Rohstoffpreisen. Dennoch möchten wir unseren Kunden auch weiterhin hochwertige Produkte anbieten,“ so Tichy weiter. Der Preis für das gefragte Kultprodukt, die Eismarillenknödel, bleibt bei drei Euro pro Stück.

Eine spannende Neuerung, die ab dem 14. März verfügbar sein wird, ist die Möglichkeit, Rechnungen über einen QR-Code digital „mitzunehmen“. Diese Maßnahme spiegelt das Engagement von „Tichy“ für Nachhaltigkeit wider.

Laut einem Ranking des „TasteAtlas“ aus dem letzten Jahr gehört „Tichy“ zu den 100 besten Eissalons weltweit, ein weiteres Zeugnis für die hohe Qualität und Beliebtheit des Lokals.

