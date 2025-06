Kultur, Ausflüge und mehr: Sommerliche Veranstaltungen in Andritz

Vielfältige Aktivitäten im Bezirk Andritz garantieren, dass der Sommer in Graz spannend und unterhaltsam wird.

GRAZ/ANDRITZ. Mit dem Sommer vor der Tür sorgt die Initiative Lebenswertes Andritz für einen abwechslungsreichen Programmkalender. Viele Veranstaltungen finden in dem Gemeindeveranstaltungsort „Raum für Alle“ in der Andritzer Reichsstraße 38 statt, einem Zentrum, das den Bürgern offensteht und einen Raum für kreative und gemeinschaftliche Aktivitäten bietet. Am Mittwoch, dem 11. Juni, wird Bürgermeisterin Elke Kahr von 15 bis 17 Uhr beim Nachmittagsdialog „Reden über Gott und die Welt“ der „Katholischen Arbeitnehmer:innen Bewegung“ KAB anwesend sein. Der Fokus dieses Gesprächs liegt auf spirituellen und weltanschaulichen Themen, die die Gemeinschaft inspirieren und anregen sollen. Interessierte können sich bei KAB-Vorstand Johannes Labner unter 0676/87 42 2644 anmelden.

Digitales, Kreativität und mehr

Ein Highlight im Sommer sind die „Digital-Sprechstunden“. Hier haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, Fragen zu Computersystemen und Smartphones zu stellen und hilfreiche Tipps zu erhalten. Diese Sprechstunden finden am 13. und 27. Juni jeweils von 17 bis 18 Uhr statt. Eine Voranmeldung ist notwendig und kann per E-Mail an [email protected] gesendet werden. Darüber hinaus wird auch das Repaircafé am 14. Juni wieder öffnen, wo Besucher kaputte Technikgeräte mitbringen können, um deren Reparatur zu lernen und Nachhaltigkeit zu fördern. Hierfür ist ebenfalls eine Voranmeldung unter [email protected] erforderlich.

Am Dienstag, dem 17. Juni, lädt die Kindergärtnerin und Hobbyfotografin Renate Jäger um 17.30 Uhr zur Vernissage ihrer Fotoausstellung „Sehnsuchtsort Wiese“, die die Schönheiten der Natur festhält. Anlässlich der Vernissage wird auch ihr gleichnamiges Buch vorgestellt. Zudem gibt es am Mittwoch, dem 25. Juni, eine interessante Präsentation von Johannes Labner über „Christliche Vorbilder – Vom SS-Märtyrer bis zum Wunder-Pater“.

Unterwegs in der Natur

Für Naturliebhaber gibt es zahlreiche spannende Aktivitäten. Am Freitag, dem 6. Juni, führt Elke Pieber durch die Rettenbachklamm. Treffpunkt ist kurz vor 9 Uhr beim Uhrturm am Andritzer Hauptplatz, von wo aus die Gruppe mit den Linien 3 und 1 zur Haltestelle Waldhof fährt. Die Wanderung über 6,5 Kilometer endet an der Stefanienwarte. Bei Schlechtwetter werden eventuelle Absagen über die Facebook-Seite der Initiative bekannt gegeben. Außerdem findet jeden Dienstag von 18.30 bis 19 Uhr bei schönem Wetter Yoga im Naschgarten statt, wo Teilnehmer ihre eigene Yogamatte mitbringen sollten.

Zusätzliche Veranstaltungen

Spielenachmittag mit Edith und Herbert: jeden Freitag ab 15 Uhr

jeden Freitag ab 15 Uhr Offene Schreibgruppe mit Britta Badura: erster Mittwoch im Monat, 10–12 Uhr

erster Mittwoch im Monat, 10–12 Uhr Café Digital: 5. Juni und 3. Juli, jeweils 10–12 Uhr

5. Juni und 3. Juli, jeweils 10–12 Uhr Offenes Singen: jeden zweiten Montag, 18–19.30 Uhr

jeden zweiten Montag, 18–19.30 Uhr Literaturkreis Andritz: jeden zweiten Dienstag im Monat, 18 Uhr

jeden zweiten Dienstag im Monat, 18 Uhr Kreativ Malen mit Karin Wimmer: 12. Juni, 10. und 24. Juli, 9–12.30 Uhr

12. Juni, 10. und 24. Juli, 9–12.30 Uhr Künstlerisches Werkeln mit Brigitte und Friederike: 26. Juni, 15–17 Uhr

