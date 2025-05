Kultur: ‚Neubau tanzt‘ bringt Dynamik in den öffentlichen Raum

In diesem Jahr verwandelt sich der 7. Bezirk von Wien erneut jeden Donnerstag zwischen Mai und September in eine pulsierende Tanzfläche: Der mobile Tanzboden von „Neubau tanzt“ wird an insgesamt 13 verschiedenen Standorten Halt machen, sodass Tanzbegeisterte die Möglichkeit haben, in das bunte Treiben einzutauchen.

WIEN/NEUBAU. Die Initiative „Neubau tanzt“ ist eine jährliche Veranstaltung, die von Mai bis September immer donnerstags von 18:00 bis 21:00 Uhr stattfindet. Es handelt sich um eine kostenfreie Tanzveranstaltung im Freien, die nicht nur Bewegung, sondern auch Gemeinschaft fördert.

Das Programm umfasst eine faszinierende Mischung aus Social Dance-Abenden, darunter beliebte Tänze wie Salsa und „Lindy Hop“. Außerdem werden verschiedene Tanzworkshops in Stilen wie Contemporary oder Commercial angeboten. Für Liebhaber urbaner Tanzformen stehen Sessions zu Krumping, Hip-Hop-Grooves und Waacking sowie Voguing auf dem Programm. Solche Veranstaltungen bieten nicht nur die Möglichkeit, neue Schritte zu erlernen, sondern auch, die eigene Kreativität auszuleben und neue Freundschaften zu schließen.

Die Idee der Initiative ist es, Tanz im öffentlichen Raum sichtbar und erlebbar zu machen. Dies geschieht im Geiste des Tanzpädagogen Rudolf von Laban, der einmal sagte: „Am Anfang war der Tanz und nicht das Wort.“ Diese Philosophie soll Menschen ermutigen, sich im Tanz auszudrücken und gemeinsam Erlebnisse zu teilen.

Gemeinsames Erleben

Bei der Eröffnung am Dienstag, den 13. Mai, wurde bereits ausgelassen zu Salsa und Bachata in der Lindengasse Ecke Neubaugasse getanzt. Viele Menschen kamen zusammen, um von 17:30 bis 21:00 Uhr das Tanzbein zu schwingen. Für alle Interessierten wird es bald auch die Möglichkeit geben, in die Welt des „Lindy Hop“ einzutauchen. Dieser Tanzstil ist nicht nur für seine kreativen Bewegungen bekannt, sondern fördert auch Zusammenarbeit und gemeinsames Erleben.

Salsa und Bachata standen bei der Eröffnung am Programm. | Foto: Pia Rotter/MeinBezirk



Die Tanzgruppe „IG HOP“ hat sich zum Ziel gesetzt, „Lindy Hop“ in Orte zu bringen, an denen der Tanz nicht nur aus festgelegten Schritten besteht, sondern als sich dynamisch weiterentwickelnde Kunstform verstanden wird – offen für Veränderungen und neue Impulse. Das nächste Event findet am Donnerstag, den 22. Mai, am Platz der Menschenrechte statt. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und endet um 22 Uhr. Für weitere Informationen sowie das komplette Programm besuchen Sie bitte: www.kulturbezirk-neubau.at/neubautanzt.

