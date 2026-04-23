Kultur-Rad-Pfade 2026 in Kärnten: Auf 13 Touren die Schönheit und Geschichte des Landes entdecken

Kultur-Rad-Pfade 2026: 13 geführte Touren durch Kärnten

In Kärnten werden im Rahmen der Kultur-Rad-Pfade 2026 insgesamt 13 geführte Radtouren angeboten. Die eintägigen Touren sollen Gesundheitsförderung und Kultur miteinander verbinden.

Bei den Ausfahrten stehen neben der Bewegung vor allem Geschichte und Genuss im Mittelpunkt. Interessierte sollen historisch bedeutende Orte, aktuelle Besonderheiten und Persönlichkeiten aus Kärnten neu kennenlernen.

Programm in Klagenfurt vorgestellt

Das Programm der Kultur-Rad-Pfade 2026 wurde im Ingeborg-Bachmann-Haus präsentiert. Zum 100. Geburtstag der Schriftstellerin findet am 3. Juli eine literarische Radtour in Klagenfurt statt, die durch ihr Leben in der Stadt führt.

Die 13 geführten Radtouren verlaufen quer durch Kärnten und sind zwischen 20 und 50 Kilometer lang. Sie finden zwischen Mai und Oktober statt. Den Auftakt bildet am 8. Mai eine Tour in Velden.

Gesundheitsaspekt und gemeinsames Erlebnis

Organisiert werden die Kultur-Rad-Pfade vom Obmann des Vereins Impulse, Heinz Pichler. Er bezeichnet das Fahrrad als ein Fortbewegungsmittel, das seiner Einschätzung nach eine gewisse Entschleunigung mit sich bringt.

Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) hebt hervor, dass bei den Kultur-Rad-Pfaden der Aspekt der Gesundheitsförderung im Mittelpunkt steht. Sie betont zudem die Bedeutung des gemeinsamen Unterwegsseins in Gruppen sowie die Möglichkeit, sich während der Radtouren auszutauschen und soziale Kontakte zu pflegen.

Geführt werden die Radwanderungen von fachkundigen Referenten, die die Teilnehmer zu den ausgewählten Stationen begleiten.