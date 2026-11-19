Die Wiener Gratisbuchaktion „Eine STADT. Ein BUCH.“ feiert 2026 ihr 25-jähriges Bestehen. Die diesjährige Ausgabe versammelt 27 bisher unveröffentlichte Kurzgeschichten von 27 Autorinnen mit Bezug zu Wien. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) präsentiert das Buch am 19. November 2026. Insgesamt werden 100.000 Exemplare kostenlos verteilt.

27 Geschichten über Wien zum Jubiläum

Zu den beteiligten Autorinnen zählen unter anderem Annemarie Andre, Renate Welsh, Chris Lohner, Erika Pluhar und Julia Jost. Sie alle sind eng mit Wien verbunden. Ihre Texte drehen sich um Orte, Menschen und Geschichten der Stadt.

Verantwortlich für die Organisation der Aktion ist die Eventagentur echo event, deren Geschäftsführerin Anna Pöttler ist. Das Buch wird in Buchhandlungen, Büchereien, Volkshochschulen und Berufsbildungsinstituten erhältlich sein.

Seit über zwei Jahrzehnten Leseförderung in Wien

Die Aktion „Eine Stadt. Ein Buch.“ existiert seit 2002. Grundsätzlich verfolgen solche städtischen Leseförderungsprojekte das Ziel, Literatur einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen, unabhängig von Einkommen oder Bildungshintergrund. Die kostenlose Verteilung großer Auflagen über öffentliche Einrichtungen wie Büchereien und Bildungsinstitute soll dabei Hemmschwellen senken und auch Menschen erreichen, die sonst seltener zu einem Buch greifen.

Anthologien mit mehreren Autorinnen und Autoren, wie sie bei derartigen Jubiläumsausgaben häufig zum Einsatz kommen, bieten zudem den Vorteil, dass unterschiedliche literarische Stimmen und Stile in einem gemeinsamen thematischen Rahmen präsentiert werden können. Ein Bezug zur eigenen Stadt, wie er bei den Wiener Kurzgeschichten im Mittelpunkt steht, schafft dabei häufig einen besonders unmittelbaren Zugang für die Leserschaft, da bekannte Orte und lokale Lebenswelten literarisch verarbeitet werden.

Solche städtischen Buchaktionen werden in der Regel von öffentlicher Hand und beauftragten Agenturen gemeinsam organisiert, wobei die Auswahl der Autorinnen und Autoren sowie die redaktionelle Betreuung der Texte zu den zentralen Aufgaben zählen. Die Präsentation durch ranghohe Vertreter der Stadtpolitik, wie sie auch in diesem Jahr erfolgt, ist bei derartigen Projekten üblich und unterstreicht den offiziellen Charakter der Initiative als kulturpolitisches Anliegen.