100 Jahre AK-Bibliothek Steiermark: Jubiläumsfeier mit Lesungen und Bücherflohmarkt in Graz

Die Bibliothek der Arbeiterkammer Steiermark wird 100 Jahre alt. Aus Anlass des Jubiläums findet am Samstag, 24. Oktober 2026, zwischen 9.00 und 14.00 Uhr in den Grazer Kammersälen eine öffentliche Feier statt. Der Eintritt ist frei.

Jubiläumsfeier mit Lesungen und Flohmarkt

Die AK-Bibliothek Steiermark wurde im Jahr 1926 gegründet und besteht damit seit genau einem Jahrhundert. Geleitet wird sie von Alexander Fritz. Zur Jubiläumsfeier in den Grazer Kammersälen werden mehrere Gäste erwartet. Robert Misik wird bei der Veranstaltung zu Gast sein. Der aus Salzburg stammende Autor Karl Markus Gauss liest aus seinem letzten Buch. Die Kinderbuchautorin Saskia Hödl liest aus ihrem Buch mit dem Titel „Warum drucken wir nicht einfach mehr Geld?“.

Für jüngere Besucherinnen und Besucher ist ein eigenes Kinderprogramm vorgesehen. Zusätzlich findet ein Bücherflohmarkt statt, bei dem ein Kilogramm Bücher für einen Euro erworben werden kann.

Rund 100.000 Bücher und kostenfreie Nutzung

Die AK-Bibliothek Steiermark versteht sich als klassische Universalbibliothek. Sie verfügt über rund 100.000 Bücher, die entliehen werden können. Hinzu kommt eine digitale Bibliothek mit knapp 40.000 weiteren Medien, darunter E-Books, Hörbücher und Zeitschriften.

Die Nutzung der Bibliothek ist kostenfrei. Es fallen weder eine Einschreibgebühr noch eine Entlehngebühr oder eine Mitgliedsgebühr an.

Öffentliche Büchereien als Bildungsangebot

Öffentliche Bibliotheken wie die der Arbeiterkammer erfüllen üblicherweise eine doppelte Funktion: Sie stellen Literatur und Medien für die private Lektüre bereit und dienen zugleich als Orte des Lernens, der Weiterbildung und der kulturellen Teilhabe. Gerade in Trägerschaft von Interessenvertretungen wie Arbeiterkammern wird der niederschwellige Zugang häufig besonders betont, etwa durch den Verzicht auf Gebühren für Einschreibung oder Entlehnung.

Die Erweiterung klassischer Bibliotheksbestände um digitale Angebote wie E-Books, Hörbücher und elektronische Zeitschriften gehört inzwischen zum Standardrepertoire vieler öffentlicher Büchereien. Damit soll dem veränderten Leseverhalten Rechnung getragen werden, ohne den klassischen Buchbestand zu verdrängen. Universalbibliotheken decken dabei bewusst ein breites thematisches Spektrum ab, von Belletristik über Sachbücher bis hin zu Fachliteratur, um unterschiedlichen Interessen und Bildungsbedürfnissen gerecht zu werden.

Jubiläumsveranstaltungen mit Lesungen, Kinderprogrammen und Flohmärkten sind bei solchen Einrichtungen ein gängiges Mittel, um die Bibliothek auch über den klassischen Ausleihbetrieb hinaus sichtbar zu machen und neue Zielgruppen anzusprechen.