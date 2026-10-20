20 Jahre Fabelhaft Niederösterreich: Erzählkunstfestival startet erstmals im Krahuletz-Museum

Das Erzählkunstfestival „Fabelhaft Niederösterreich“ feiert heuer sein 20-jähriges Bestehen. Das Programm steht unter dem Motto „TRÄUME #dreamstories: Zwischen Vision und Wirklichkeit“ und findet erstmals auch im Krahuletz-Museum in Eggenburg statt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) kündigte bei einer Pressekonferenz am Montag im Palais Niederösterreich in Wien an, die Zusammenarbeit mit dem Festival um weitere zwei Jahre zu verlängern.

Zwei Spielorte im Jubiläumsjahr

Das Festival gastiert heuer vom 7. bis 9. November erstmals im Krahuletz-Museum in Eggenburg im Bezirk Horn. Dort ist derzeit die Ausstellung „Märchen, Mythen und Legenden“ zu sehen. Direktorin des Museums ist Susanne Stökl. Vom 12. bis 15. November setzt sich das Festival im Sconarium Bad Schönau im Bezirk Wiener Neustadt fort, dem traditionellen Hauptspielort der Veranstaltung. Die Gemeinde Bad Schönau zählt rund tausend Einwohnerinnen und Einwohner, jährlich kommen dort rund 1.500 Festivalgäste zusammen.

Zum Programm zählen unter anderem die „Lange Nacht der Geschichten“, ein „Story Dinner“ sowie das „Große Fest im fabelhaften Ort – ein magisches Herbstmärchen“. Fixer Bestandteil des Festivals ist zudem der Erzählvortrag „Schule des Zuhörens“.

Von der Gründung bis zur aktuellen Ausgabe

Das Festival wurde 2007 auf Initiative des Erzählers Folke Tegetthoff und des damaligen Landeshauptmanns Erwin Pröll (ÖVP) ins Leben gerufen und findet seither jedes Jahr statt. Seit der Gründung haben mehr als 150.000 Menschen in zwölf Ländern an knapp tausend Workshops im Rahmen der „Schule des Zuhörens“ teilgenommen, davon mehr als 400 Workshops in Niederösterreich. Im Jubiläumsjahr erreicht die Initiative 20 niederösterreichische Bildungseinrichtungen.

Erzählkunst als eigenständige Form der Kulturvermittlung

Erzählkunstfestivals wie dieses setzen auf die mündliche Weitergabe von Geschichten, Märchen und Sagen – eine Tradition, die deutlich älter ist als das geschriebene Wort. Im Mittelpunkt steht dabei meist nicht das reine Vorlesen, sondern der freie, oft improvisierte Vortrag vor Publikum, bei dem Mimik, Stimme und Interaktion eine zentrale Rolle spielen. Formate wie „Story Dinner“ oder nächtliche Erzählveranstaltungen verbinden diese Tradition häufig mit geselligen Elementen, um ein breiteres Publikum anzusprechen.

Die „Schule des Zuhörens“ wiederum folgt einem pädagogischen Ansatz: Workshops dieser Art richten sich häufig an Schulen und andere Bildungseinrichtungen und sollen Zuhörfähigkeit, Konzentration und sprachliche Ausdrucksfähigkeit fördern. Solche Formate werden in der Kulturvermittlung zunehmend eingesetzt, um Kindern und Jugendlichen einen niederschwelligen Zugang zu Sprache und Geschichten zu ermöglichen, losgelöst von digitalen Medien.

Museen wie das Krahuletz-Museum in Eggenburg dienen bei solchen Kooperationen oft als zusätzlicher kultureller Rahmen: Eine thematisch passende Ausstellung kann einem Erzählprogramm einen inhaltlichen Bezugspunkt geben und Besucherinnen und Besucher auf unterschiedliche Weise ansprechen, sowohl über das gesprochene Wort als auch über ausgestellte Objekte. Für ländliche Regionen bieten solche Veranstaltungen zudem häufig einen wiederkehrenden kulturellen Fixpunkt, der über mehrere Jahre hinweg Publikum aus der Umgebung, aber auch von weiter her anzieht.