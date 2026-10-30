20 Jahre In 3 Tagen bist du tot: Wie ein Horrorfilm aus Ebensee zum Tourismusfaktor am Traunsee wurde

Der österreichische Horrorfilm „In 3 Tagen bist du tot“ feiert 2026 sein 20-jähriges Jubiläum. Der 2006 veröffentlichte Film wurde größtenteils in Ebensee am Traunsee gedreht und brachte es auf mehr als 82.000 Kinobesucher in Österreich sowie einen Verkauf in 28 Länder. Die Österreich-Premiere fand 2006 im Kino Ebensee statt.

Dreharbeiten am Traunsee und eine Hauptrolle ohne Filmerfahrung

Für die Hauptrolle der Nina wurde Sabrina Reiter besetzt, die zuvor keine vergleichbare Filmerfahrung hatte. Regisseur Andreas Prochaska setzte bei vielen Hauptrollen des Films auf Laiendarsteller. Reiter erhält bis heute Fanpost aus aller Welt.

Die Pensionistin Elisabeth Waldner erinnert sich an die Dreharbeiten in der Nähe ihres Zuhauses: Ein großes Licht habe dort gestanden und die Nacht taghell erleuchtet.

Andreas Murray, Tourismusdirektor der Region Traunsee, berichtet von gemischten Gefühlen zu Beginn. Er habe zuerst „geschluckt“, weil Hardcore-Horror nicht das Genre gewesen sei, das man für die Region haben wollte. Im weiteren Verlauf hätten jedoch Menschen explizit nach den Schauplätzen des Films gefragt. Ein Hotel in Ebensee, das im Film gezeigt wird, habe laut Murray durch den Film mehr Übernachtungen verzeichnet.

Oberösterreichische Landschaften als Kulisse für den Horrorfilm

Oberösterreich und die umliegenden Seenregionen sind wiederholt Schauplatz von Filmproduktionen gewesen, die über die Landesgrenzen hinaus Beachtung fanden. So spielt auch der Film „Des Teufels Bad“ von Veronika Franz und Severin Fiala in Oberösterreich. Die Produktion wurde 2024 von Österreich ins Oscar-Rennen geschickt und in Österreich mit Untertiteln gezeigt, da der Film stark im oberösterreichischen Dialekt gehalten ist.

Auch Michael Hanekes Film „Funny Games“ entstand zu großen Teilen in der Region, konkret am Attersee. Regisseur Andreas Prochaska selbst ist in Bad Ischl aufgewachsen, also in unmittelbarer Nähe der Drehorte seines Films.

Grundsätzlich können Filmproduktionen für ländliche Regionen eine besondere Dynamik entfalten. Drehorte, die im fertigen Film wiedererkennbar sind, wecken bei einem Teil des Publikums Interesse daran, diese Orte auch persönlich zu besuchen. Dieses Phänomen wird im Tourismusbereich häufig als Filmtourismus bezeichnet. Dabei spielt es eine untergeordnete Rolle, welchem Genre die jeweilige Produktion zuzurechnen ist. Entscheidend ist vielmehr, ob ein Film ausreichend Aufmerksamkeit erzielt und ob die gezeigten Landschaften oder Gebäude eindeutig einer realen Region zuordenbar sind.

Für Tourismusregionen bedeutet ein solcher Effekt jedoch nicht automatisch ausschließlich positive Konsequenzen. Je nach Inhalt und Tonalität einer Produktion kann die öffentliche Wahrnehmung einer Region in eine Richtung gelenkt werden, die touristisch nicht in jedem Fall erwünscht ist. Verantwortliche in Tourismusorganisationen stehen deshalb bei derartigen Projekten regelmäßig vor der Abwägung, einerseits mögliche Besucherzuwächse zu nutzen und andererseits das Image der Region nicht einseitig auf ein bestimmtes Genre zu reduzieren.

Langfristig zeigt sich bei vergleichbaren Produktionen häufig, dass einzelne Schauplätze zu dauerhaften Anlaufpunkten werden, auch wenn der jeweilige Film selbst nicht mehr im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit steht. Hotels, Gaststätten oder markante Landschaftspunkte können dabei von einer wiederkehrenden Nachfrage profitieren, die sich aus dem anhaltenden Interesse am Film speist.