250.000 Besucher beim Pflasterspektakel in Linz

Pflasterspektakel in Linz zieht 250.000 Besucher an

Das 38. Pflasterspektakel in Linz ist am 25. Juli 2026 zu Ende gegangen. Nach Angaben der Stadt Linz besuchten rund 250.000 Menschen die dreitägige Veranstaltung vom 23. bis 25. Juli.

Mehr als 300 Künstlerinnen und Künstler aus knapp 40 Ländern traten in der Linzer Innenstadt auf. Das Programm reichte von Akrobatik über Comedy und Tanz bis hin zu Magie und Feuershows. Das Festival fand bei durchgehend gutem Wetter statt.

Erweitertes Areal und neue Angebote

Das Festivalareal wurde in diesem Jahr um Spielstätten rund um das Schloss erweitert. Neu im Programm war das Format „Show to go“, bei dem sich das Publikum gemeinsam mit dem Clown-Paar „Cia. Cop D’Ull“ durch die Innenstadt bewegte.

Für Erholungspausen standen drei Kirchen als sogenannte „Spektakel-Rast“ zur Verfügung. Zusätzlich konnten Besucherinnen und Besucher die „Coolen Orte“ des Linzer Hitzeschutzplans sowie eine eigens eingerichtete Ruheinsel im Innenhof des Alten Rathauses nutzen.

Organisation und Einsatzkräfte

Für den Ablauf der Veranstaltung war das Organisationsteam von Linz Kultur verantwortlich. Mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einsatzkräfte und Angestellte des Magistrats waren im Einsatz.

Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP) bezeichnete das Pflasterspektakel als unverzichtbaren Bestandteil des Linzer Kultursommers. FPÖ-Kultursprecherin Ute Klitsch würdigte den Erfolg der Veranstaltung.

Das 39. Pflasterspektakel ist für den Zeitraum vom 15. bis 17. Juli 2027 angesetzt.