3.000 Mitarbeiter im Einsatz: So funktioniert der Festspielbetrieb in Salzburg

Salzburger Festspiele: Der Betrieb hinter den Kulissen

Die Salzburger Festspiele beschäftigen in den Sommermonaten rund 3.000 Arbeitskräfte und sind damit Salzburgs größter Arbeitgeber. In dieser Zeit finden mehr als 160 Vorstellungen statt.

Damit der Spielbetrieb reibungslos abläuft, sind zahlreiche Abteilungen im Hintergrund tätig. Der tägliche Ablauf in den beiden Festspielhäusern sowie im Haus für Mozart in der Hofstallgasse beginnt bereits um 6.30 Uhr.

Reinigung und Kostümpflege

Ein Reinigungsteam saugt, wischt und putzt sämtliche Bereiche, darunter Toiletten, Fenster und Außentüren. Zu den Reinigungskräften zählt auch der Tänzer Antoine Raboud, der sich auf diesem Weg etwas zu seiner Gage dazuverdient.

In der Kostümabteilung laufen unterdessen die Waschmaschinen an. Sämtliche Kostüme aller laufenden Produktionen müssen nach jedem Einsatz gereinigt und für die nächste Vorstellung vorbereitet werden. Für Wäschewaschen, Bügeln und Aufbereiten ist die Wäscherei zuständig, die von Elisabeth Burgstaller geleitet wird.

Haustechnik und Transporte

Unter den Festspielhäusern befindet sich in einem Labyrinth aus Gängen die Haustechnik, die von Peter Kirsch geleitet wird. Ihre Hauptaufgabe ist die Wartung der technischen Systeme, damit während der Vorstellungen keine Störungen auftreten. Nach Angaben Kirschs kennen die festspieleigenen Techniker alle Geräte und Maschinen besser als externe Firmen.

Für schwere Transporte, etwa von Instrumenten vom Festspielhaus über die Hofstallgasse zur Kollegienkirche, ist die sogenannte Jedermann-Partie zuständig, die im Festspielbezirk für ihre Muskelkraft bekannt ist.

Umbau des Festspielhauses

Derzeit läuft zudem der Umbau des Festspielhauses im Rahmen des Projekts Festspielbezirk 2030, dessen Projektleiter Michael Brandauer ist. Die Baustelle nutzt die frühen Morgenstunden für Anlieferungen, um dem Verkehrsaufkommen auszuweichen. Ab September sollen die Arbeiten mit der Erweiterung im Mönchsberg fortgesetzt werden.