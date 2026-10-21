40 Jahre Mountainfilm Festival Graz: 79 Filme aus 32 Ländern und Jubiläumsrückblick im November

Das Mountainfilm Festival Graz veranstaltet heuer seine 40. Ausgabe. Das Hauptprogramm läuft vom 17. bis 21. November 2026 im Congress und im Schubertkino in Graz. Gezeigt werden 79 Filme, ausgewählt aus 270 Einreichungen aus 32 Ländern. Organisiert wird das Festival von Robert Schauer.

Internationale Beiträge und Programmschwerpunkte

Unter den eingereichten Produktionen ist erstmals seit längerer Zeit wieder Japan vertreten. Auch Beiträge aus Albanien und der Türkei sind im Programm zu finden. In der Kategorie Alpinismus und Expeditionen laufen 16 Filme, darunter die Österreich-Premiere von „Simon Messner – Aus dem Schatten“ der Regisseurin Veronika Kaserer. In der Kategorie Sport in Berg- und Naturräumen sind 19 Filme zu sehen, in der Kategorie Natur und Umwelt 34 Filme. Dazu zählt „Das Flüstern der Wälder“ von Vincent Munier, der über drei Jahre in den Vogesen gedreht wurde. Die Kategorie Menschen und Kulturen umfasst zwölf Filme.

Zum 19. November 2026 sind der britische Ballonfahrer Leo Dickinson, der mit einem Heißluftballon über den Everest flog, und seine Frau Mandy zu Gast. Dickinson ist mittlerweile 80 Jahre alt. Im Programm steht zudem eine Würdigung von Leo Schlömmer anlässlich seines 90. Geburtstags mit einem Bühnengespräch.

Jubiläumsveranstaltung und Festivalabschluss

Bereits vor dem eigentlichen Hauptprogramm findet am 10. und 11. November im Rechbauerkino eine eigene Jubiläumsveranstaltung statt. Dabei werden ausgewählte Siegerfilme aus vier Jahrzehnten Festivalgeschichte gezeigt. Das Festival selbst wurde 1986 gegründet.

Den Abschluss des Hauptprogramms bilden am 21. November 2026 die Preisverleihung und die lange Nacht des Mountainfilms. Bei freiem Eintritt wird dabei der Film „Das gibt mir Berge! 40 Jahre Mountainfilm Graz“ von Günther Schilhan gezeigt, der sich mit der Geschichte des Festivals befasst.

Budget und Ticketpreise

Das Budget des Festivals betrug im Jahr 2025 rund 350.000 Euro. Für 2026 liegt es bei unter 400.000 Euro. Die regulären Ticketpreise sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Bei Sonderveranstaltungen wurden die Preise hingegen angehoben.

Bergfilmfestivals als wiederkehrendes Kulturformat

Bergfilmfestivals wie jenes in Graz haben sich in den vergangenen Jahrzehnten im deutschsprachigen Raum und international als eigenständiges kuratiertes Format etabliert. Üblicherweise werden Einreichungen von einer Jury gesichtet und nach thematischen Kategorien geordnet, etwa Alpinismus, Sport, Natur oder gesellschaftliche Fragestellungen rund um Berg- und Naturräume. Durch diese Einteilung lässt sich ein breites Spektrum zeigen, das von dokumentarischen Expeditionsberichten bis zu künstlerisch gestalteten Naturfilmen reicht.

Programmverantwortliche solcher Festivals greifen dabei häufig auf ein internationales Netzwerk von Produktionsfirmen und Filmemachern zurück, um Einreichungen aus möglichst vielen Ländern zu erhalten. Die Zusammensetzung der Beiträge kann von Jahr zu Jahr schwanken, abhängig davon, aus welchen Regionen aktuell Produktionen vorliegen. Die Teilnahme von Ländern, die zuvor längere Zeit nicht vertreten waren, wird in der Festivalbranche häufig als Hinweis auf eine wachsende oder wiederbelebte Filmszene vor Ort gewertet, ohne dass sich daraus allgemeine Aussagen über einzelne Festivaljahrgänge ableiten lassen.

Jubiläumsausgaben nehmen bei derartigen Veranstaltungen häufig eine besondere Stellung ein. Neben dem regulären aktuellen Programm wird in solchen Fällen oft zusätzlich auf das Archiv zurückgegriffen, um frühere preisgekrönte Produktionen erneut einem Publikum zugänglich zu machen. Damit verbindet sich die laufende Programmarbeit mit einem Rückblick auf die Entwicklung des jeweiligen Festivals über die Jahre hinweg.

Auch die Finanzierung solcher Kulturveranstaltungen folgt in der Regel einem wiederkehrenden Muster: Ein Großteil des Budgets entfällt auf Fördermittel von öffentlicher Seite sowie auf Unterstützung durch Partner, während Ticketeinnahmen einen ergänzenden, meist kleineren Anteil beisteuern. Schwankungen im Gesamtbudget zwischen einzelnen Jahren hängen häufig mit zusätzlichen Programmpunk