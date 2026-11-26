Die Salzkammergut Festwochen Gmunden feiern 2027 ihr 40-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum präsentiert das Festival ein Programm, das literarische Lesungen namhafter Schauspieler, Konzerte und ein mehrtägiges Open Air im Toscanapark umfasst. Bereits im Jänner beginnt die neue Saison mit mehreren Terminen, die sich bis in den Sommer 2027 erstrecken.

Lesungen mit bekannten Schauspielern im Jubiläumsjahr

Den Auftakt macht Lars Eidinger, der am 14. Jänner erstmals bei den Festwochen zu Gast ist. Gemeinsam mit dem Schlagzeuger George Kranz bringt er unter dem Titel „Das Unvereinbare in ein Gedicht“ die poetischen Widersprüche des Schriftstellers Thomas Brasch auf die Bühne. Am 21. Jänner gestaltet der Musiker Harri Stojka mit seinem Ensemble ein Programm zur Musik der Roma.

Tobias Moretti liest am 28. Jänner aus Michael Köhlmeiers Werk „Spielplatz der Helden“. Am Weltfrauentag präsentiert Brigitte Karner Stefan Zweigs Erzählung „24 Stunden aus dem Leben einer Frau“. Gregor Bloéb widmet sich am 30. April Felix Mitterers Stück „Der Patriot“, ehe Valerie Pachner am 8. Mai Texte aus Christoph Ransmayrs „Aus nächster Nähe“ vorträgt.

Eine szenische Lesung von Thomas Bernhards „Heldenplatz“ gestaltet Hermann Beil am 14. Mai. Am 28. Mai liest Heino Ferch aus Hermann Hesses „Unterm Rad“. Am 18. Juni ist zudem Philipp Hochmairs Inszenierung „WERTHER“ zu sehen. Diese Lesungen und Bühnenprogramme sind Teil der neu etablierten Reihe „Sprachresonanzen“, mit der die Festwochen literarische Stoffe mit darstellerischer Interpretation verbinden.

Dreitägiges Open Air mit Kruder & Dorfmeister

Im Sommer findet im Toscanapark ein dreitägiges Konzertwochenende statt. Am 29. Juli treten AUT of ORDA auf, am 30. Juli folgt die Spider Murphy Gang. Den Abschluss bildet am 31. Juli 2027 das Duo Kruder & Dorfmeister, das gemeinsam mit einer Liveband auftritt. Damit steht der dritte und letzte Act für das Festwochen Open Air fest.

Im Februar bringt zudem die KINDEROPER.WIEN die Produktion „Schneewittchen“ nach Gmunden. Die Rollen der sieben Zwerge übernehmen dabei Kinder des Campus Ort.

Festival mit wachsendem Jahresprogramm

Die Salzkammergut Festwochen Gmunden haben sich nach Angaben der Geschäftsführerin Johanna Mitterbauer zu einem ganzjährig aktiven Festival entwickelt. Anders als bei klassischen Sommerfestspielen, die sich auf wenige Wochen im Jahr konzentrieren, verteilen sich die Veranstaltungen über mehrere Monate hinweg und reichen von literarischen Lesungen im Winter über Theaterformate im Frühjahr bis zu Konzerten im Sommer.

Grundsätzlich verfolgen viele Festivals in diesem Bereich die Strategie, durch ein ganzjähriges Programm eine kontinuierliche Bindung zum Publikum aufzubauen und nicht nur während einer kurzen Hauptsaison wahrgenommen zu werden. Eine solche Ausweitung erfordert in der Regel eine entsprechend breite Organisationsstruktur, da unterschiedliche Formate wie Lesungen, Schauspielproduktionen, Kinderoper und Open-Air-Konzerte jeweils eigene logistische und künstlerische Anforderungen mit sich bringen.

Die Verbindung von Literatur und Musik, wie sie in der neuen Reihe „Sprachresonanzen“ zum Ausdruck kommt, folgt einem Ansatz, der in der Kulturszene zunehmend verbreitet ist: Bekannte Schauspieler tragen literarische Texte vor und verleihen ihnen durch Stimme, Interpretation und mitunter musikalische Begleitung eine zusätzliche Bühnenwirkung. Solche Formate sollen literarische Stoffe einem breiteren Publikum zugänglich machen, das klassische Lesungen allein möglicherweise seltener besucht.