60 Nachwuchsmusiker begeistern bei Konzert in der Wachauarena Melk

Junge Bläserphilharmonie Niederösterreich begeistert bei Konzert in Melk

Rund 60 Nachwuchsmusikerinnen und -musiker der Jungen Bläserphilharmonie Niederösterreich sind am Sonntag in der Wachauarena Melk aufgetreten.

Unter den Mitwirkenden war der 13-jährige Maximilian Gumpinger, der Schlagwerk spielt und nach eigenen Angaben täglich rund eineinhalb Stunden übt. Ebenfalls dabei war der 17-jährige Klarinettist Jonas Steinkogler.

Musikschulen in Niederösterreich

Tamara Ofenauer-Haas, Geschäftsführerin des MKM Musik&Kunst Schulen Management Niederösterreich, ordnete das Konzert in den größeren Rahmen der musikalischen Ausbildung im Bundesland ein. In Niederösterreich gibt es 113 Musik- und Kunstschulen, an denen rund 63.000 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. Dafür sind 2.150 Lehrende im Einsatz. Von den 573 Gemeinden Niederösterreichs sind 515 Erhalter dieser Schulen.

Ab dem kommenden Schuljahr sollen an vielen Standorten zusätzlich Kunstfächer wie Bildende Kunst, Darstellende Kunst und Medienkunst angeboten werden.