70 Jahre Militärmusik Salzburg: Vom Überleben der Abschaffung bis zur Gegenwart

Die Militärmusik Salzburg begeht in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. Gegründet wurde der Klangkörper 1956 in Elsbethen-Glasenbach, damals mit 20 Musikern. Seither zählt die Militärmusik zu den festen Größen des öffentlichen Lebens in Salzburg und gestaltet Feste, Angelobungen, offizielle Empfänge und Konzerte.

Von Glasenbach in die Schwarzenbergkaserne

Nach ihrer Gründung war die Rainerkaserne mehr als ein halbes Jahrhundert lang die Heimat der Militärmusik Salzburg. Erst 2011 übersiedelte der Klangkörper in die Schwarzenbergkaserne, wo er bis heute beheimatet ist.

Eine Zäsur in der Geschichte der Militärmusik Salzburg markiert das Jahr 2000: Damals rückte mit Waltraud Stöger erstmals eine Frau in den Klangkörper ein. Seit 2022 steht Johann Schernthanner als Militärkapellmeister an der Spitze der Formation.

Abschaffung 2014 durch Proteste verhindert

2014 stand die Militärmusik in ganz Österreich vor dem Aus: Die Institution sollte damals abgeschafft werden. Proteste von Musikerinnen und Musikern konnten diese Pläne verhindern, sodass die Militärmusik in ihrer heutigen Form erhalten blieb.

Aufgabe zwischen Tradition und Repräsentation

Grundsätzlich erfüllen Militärmusikkapellen in Österreich eine doppelte Funktion: Sie begleiten musikalisch militärische Anlässe wie Angelobungen und zeremonielle Akte, treten aber ebenso bei zivilen Veranstaltungen, Konzerten und öffentlichen Empfängen auf. Diese Verbindung von militärischer Tradition und kultureller Repräsentation macht die Militärmusik zu einem sichtbaren Teil des gesellschaftlichen Lebens über den rein militärischen Rahmen hinaus. Die Standortwechsel solcher Kapellen, wie sie auch die Militärmusik Salzburg mit dem Umzug von der Rainerkaserne in die Schwarzenbergkaserne durchlaufen hat, sind dabei oft an organisatorische und infrastrukturelle Entwicklungen der jeweiligen Garnisonsstandorte gekoppelt.