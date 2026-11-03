Afrikanisches Kino in Linz: Festival zeigt 16 Filme aus 13 Ländern

Vom 4. bis 7. November findet in Linz zum dritten Mal das Filmfestival CINÉMA AFRICAIN! statt. Gezeigt werden afrikanisches Kino sowie Filmkulturen der afrikanischen Diaspora. Das Programm umfasst 16 Filme aus 13 Ländern in insgesamt 13 gesprochenen Sprachen, darunter Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme.

Programm mit Schwerpunkten aus Lagos und Begleitgespräch

Zu den gezeigten Werken zählt der Spielfilm „Lady“ der nigerianischen Regisseurin Olive Nwosu. Er erzählt die Geschichte einer Taxifahrerin im nächtlichen Lagos. Ebenfalls im Programm steht der Film „Cotton Queen“. Im Anschluss an die Vorführung ist ein Gespräch mit der Kamerafrau Frida Marzouk geplant.

Das Rahmenprogramm des Festivals trägt den Titel „Politics of the Image“. Hauptspielstätte ist das Moviemento Kino am OK-Platz. Weitere Programmpunkte finden an der Kunstuniversität Linz statt, zudem sind Veranstaltungen bei FIFTITU%, in der Solaris Bar und in der Stadtwerkstatt angesetzt.

Veranstaltet wird CINÉMA AFRICAIN! vom Kulturverein Beyond Frames. Das Festival wurde 2026 mit dem „Stadt der Vielfalt – Preis für Interkulturalität“ der Stadt Linz ausgezeichnet.

Festivals als Plattform für wenig gezeigtes Kino

Spezialisierte Filmfestivals übernehmen in vielen Städten eine Funktion, die reguläre Kinoprogramme oft nicht abdecken. Sie bringen Produktionen auf die Leinwand, die in der regulären Verleihlandschaft kaum Platz finden, etwa weil sie aus kleineren Produktionsländern stammen oder sprachlich und thematisch ein spezifisches Publikum ansprechen. Für afrikanisches Kino gilt das in besonderem Maß, da die Branche auf dem Kontinent äußerst vielfältig ist, von großen Produktionszentren wie Nigeria mit seiner als „Nollywood“ bekannten Filmindustrie bis zu kleineren nationalen Filmszenen mit eigenen ästhetischen und erzählerischen Traditionen.

Begleitprogramme mit Gesprächen, wie sie bei derartigen Festivals üblich sind, ermöglichen es dem Publikum, unmittelbar mit Filmschaffenden in Austausch zu treten. Gerade bei Produktionen, die außerhalb des gewohnten kommerziellen Kinoangebots entstehen, liefern solche Gespräche häufig Einblicke in Produktionsbedingungen, künstlerische Entscheidungen und den jeweiligen gesellschaftlichen Kontext, die sich aus dem fertigen Film allein nicht erschließen.

Die Verteilung eines Festivalprogramms auf mehrere Spielstätten ist bei thematisch ausgerichteten Filmfestivals ebenfalls ein verbreitetes Modell. Neben klassischen Kinosälen werden dabei oft auch Kulturinstitutionen, Universitäten oder soziokulturelle Zentren einbezogen. Das erweitert nicht nur die räumlichen Kapazitäten für Vorführungen und Rahmenveranstaltungen, sondern vernetzt ein Festival zugleich mit unterschiedlichen lokalen Kultur- und Bildungseinrichtungen und erreicht dadurch verschiedene Publikumsgruppen.