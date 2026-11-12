Albertina zeigt große Arnulf-Rainer-Retrospektive mit 71 Werken aus eigener Sammlung

Die Albertina in Wien zeigt ab 12. November 2026 eine umfassende Retrospektive zum Werk von Arnulf Rainer. Die Ausstellung mit dem Titel „Selbstgespräche“ ist in den Tietze Galleries der zweiten Etage zu sehen und läuft bis 25. April 2027. Gezeigt werden 71 Arbeiten aus der rund 600 Werke umfassenden Sammlung des Museums, die einen chronologischen Überblick über verschiedene Werkphasen des Künstlers bieten. Rainer war vor einem Jahr gestorben.

Neuzugänge und späte Schenkungen im Fokus

Sämtliche in der Schau präsentierten Werke stammen aus dem eigenen Bestand der Albertina. Fast die Hälfte davon sind Neuzugänge der vergangenen Jahre, die unter anderem mit Verweis auf „The Essl Collection“ und die „Familiensammlung Haselsteiner“ in die Sammlung gelangt sind. Im letzten Raum der Ausstellung sind zudem weitere Schenkungen von Rainers Witwe und seiner Tochter zu sehen.

Die Albertina hatte sich bereits in der Vergangenheit intensiv mit dem Werk Rainers auseinandergesetzt. In der Saison 2014/15 zeigte das Haus eine große Retrospektive in der Basteihalle, 2019 folgte anlässlich seines 90. Geburtstags eine Geburtstagsschau in der Pfeilerhalle. Auch in diesem Jahr war eine Ausstellung von Rainers Kreuzarbeiten im Stephansdom zu sehen.

Vom Informel zu den Körperhaltungen

Arnulf Rainer wurde 1929 in Baden bei Wien geboren. 1951 unternahm er gemeinsam mit der Künstlerin Maria Lassnig eine Reise nach Paris, die für seine künstlerische Entwicklung prägend war: Danach wandte sich Rainer dem Informel und dem Tachismus zu. Im Lauf seines Schaffens entstanden mehrere charakteristische Werkserien, darunter die „Face Farces“ und die „Body Poses“. 2017 erklärte Rainer seine künstlerische Arbeit für beendet.

International zählte Rainer zu den anerkanntesten österreichischen Künstlern seiner Generation. Er nahm dreimal an der documenta in Kassel teil und war als bislang einziger Österreicher mit einer Personale im Guggenheim Museum in New York vertreten.

Übermalung und Körperabdruck als künstlerische Verfahren

Grundsätzlich gilt Arnulf Rainer als einer der zentralen Vertreter einer Kunstrichtung, die sich von klassischer Bildkomposition löste und stattdessen Prozesse wie Übermalung, Zerstörung und körperlichen Ausdruck in den Mittelpunkt stellte. Die sogenannten Übermalungen, bei denen bestehende Bildvorlagen mit dichten Farbschichten überarbeitet wurden, zählen zu den bekanntesten Verfahren seines Werks. Daneben experimentierte er mit fotografischen Selbstporträts, in denen Mimik und Körperhaltung bis an ihre Grenzen ausgereizt wurden.

Solche Werkserien wie „Face Farces“ oder „Body Poses“ stehen in einer Tradition, die den eigenen Körper als Werkzeug und Bildträger begreift. Üblicherweise werden derartige Arbeiten im Kontext der österreichischen Nachkriegsavantgarde betrachtet, die sich bewusst von akademischen Konventionen distanzierte und neue Ausdrucksformen zwischen Malerei, Fotografie und Aktion suchte. Rainers Verbindung zu Künstlerinnen wie Maria Lassnig, mit der ihn auch die gemeinsame Parisreise 1951 verband, wird in diesem Zusammenhang häufig als prägend für die Entwicklung der österreichischen Kunst der zweiten Jahrhunderthälfte beschrieben.

Museale Retrospektiven wie jene der Albertina dienen in der Regel dazu, das Gesamtwerk eines Künstlers über verschiedene Schaffensperioden hinweg sichtbar zu machen und dabei auch weniger bekannte Werkgruppen sowie späte Schenkungen und Neuerwerbungen in einen größeren Zusammenhang einzuordnen.