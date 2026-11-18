Die Förderung für die Arena Wien ist für das Jahr 2027 gesichert. Nach einer zunächst geplanten Streichung der städtischen Mittel haben sich die zuständigen Stellen auf eine Finanzierung in Höhe von 259.000 Euro geeinigt. Das entspricht der Summe, die das Kulturzentrum bereits 2026 erhalten hatte. Die Einigung wurde am 18. November 2026 bekannt.

Vorausgegangen war eine Petition, die mehr als 100.000 Unterschriften sammelte, nachdem bekannt geworden war, dass die Förderung für 2027 gestrichen werden sollte.

Einigung nach monatelanger Unsicherheit

Die Förderung der Arena Wien war bislang vollständig aus dem Budget der MA13, zuständig für Bildung und Jugend, finanziert worden. Für 2027 war ursprünglich vorgesehen, diese Mittel zu streichen. Die Stadt begründete den geplanten Schritt mit einer angespannten Budgetsituation. Zudem wollte sich die MA13 künftig stärker auf ganzjährige Kinder- und Jugendarbeit konzentrieren.

Als die geplante Streichung öffentlich wurde, formierte sich Widerstand: Es wurde eine Petition gestartet, die in der Folge mehr als 100.000 Unterschriften erhielt. Bereits in der Woche vor dem 18. November 2026 kam es zu ersten Gesprächen zwischen den Beteiligten, die schließlich in die nun vorliegende Einigung mündeten.

Die neue Lösung sieht eine geteilte Finanzierung vor: Die Hälfte der 259.000 Euro stammt aus dem Kulturbudget des Bezirks Landstraße, die andere Hälfte weiterhin aus dem Budget der MA13. Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) und der Landstraßer Bezirksvorsteher Erich Hohenberger (SPÖ) waren an der Einigung beteiligt. Von Seiten des Trägervereins, des Forums Wien Arena – Verein zur Förderung und Verwirklichung von Kultur-, Jugend- und Kommunikationszentren, äußerte sich Obfrau-Stellvertreter Laurenz Platzer zu der Entwicklung.

Kulturzentren zwischen Jugendarbeit und Veranstaltungsbetrieb

Einrichtungen wie die Arena Wien bewegen sich organisatorisch häufig zwischen mehreren Zuständigkeiten. Solche Häuser bieten einerseits Konzert- und Veranstaltungsbetrieb, andererseits übernehmen sie oft auch Aufgaben der Jugend- und Kulturarbeit. Das führt in der kommunalen Verwaltung dazu, dass Förderungen aus unterschiedlichen Budgettöpfen stammen können, etwa aus Mitteln für Jugendarbeit, aus Kulturbudgets einzelner Bezirke oder aus übergeordneten städtischen Kulturressorts.

Grundsätzlich werden städtische Förderungen für Kultureinrichtungen regelmäßig neu verhandelt und sind nicht automatisch über mehrere Jahre gesichert. Bei angespannter Haushaltslage geraten insbesondere Einrichtungen unter Druck, deren Finanzierung nicht gesetzlich fest verankert ist, sondern jährlich neu beschlossen wird. In solchen Fällen hängt die Fortführung einer Förderung oft von politischen Abwägungen zwischen verschiedenen Ressorts ab, etwa zwischen Jugendarbeit, Kulturpolitik und allgemeinen Sparvorgaben.

Petitionen und öffentlicher Druck spielen bei derartigen Entscheidungen immer wieder eine Rolle. Sie ersetzen zwar keine formalen Budgetbeschlüsse, können aber Verhandlungen zwischen Verwaltung, Bezirksebene und freien Trägern beeinflussen. Gerade bei Einrichtungen mit langer Geschichte und breiter Nutzerschaft zeigt sich häufig, dass finanzielle Unsicherheiten öffentlich wahrgenommen werden und in der Folge neue Gesprächsrunden zwischen den zuständigen Stellen entstehen.

Für die Arena Wien ist mit der aktuellen Einigung die Finanzierung für das kommende Jahr gesichert. Die Aufteilung der Mittel zwischen Bezirk und Jugendressort markiert zugleich eine veränderte Struktur gegenüber der bisherigen, vollständig über die MA13 abgewickelten Förderung.