Ars Electronica feiert 30 Jahre Center und verwandelt Linzer Innenstadt in Festivalgelände

Die Ars Electronica findet heuer von 9. bis 13. September in Linz statt und stellt ihr Programm unter das Thema „The future begins – Negotiating Humanity“. Die Linzer Innenstadt wird dafür mit drei Festivalbezirken zum zentralen Schauplatz. Zeitgleich feiert das Ars Electronica Center am 8. September sein 30-jähriges Bestehen: Das Haus war am 2. September 1996 eröffnet worden.

Festivalgelände zwischen Center, Lentos und Kunstuniversität

Das Ars Electronica Center, das Lentos Kunstmuseum und die Kunstuniversität Linz bilden gemeinsam ein Dreieck rund um die Donau und markieren damit die räumliche Klammer des diesjährigen Festivals. Im Lentos wird die traditionelle Preisträger-Schau mit den Gewinnerarbeiten des diesjährigen Prix Ars Electronica heuer um zwei weitere Ausstellungen ergänzt. Insgesamt beteiligen sich 45 Hochschulen am Festival.

Als Festivalzentrum fungiert das Offene Kulturhaus (OK), wo Tickets erhältlich sind und Informationen zum Programm bereitstehen. Der sogenannte „Festival Walk“ führt Besucherinnen und Besucher zu acht Schauplätzen in der Innenstadt, ein weiterer Festival-Hotspot befindet sich am Med-Campus. Mehr als 1.000 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt sind heuer an der Ars Electronica beteiligt.

Der Posthof ist heuer erstmals seit 1999 wieder Schauplatz des Festivals. Dort findet die Große Konzertnacht statt. Die offizielle Eröffnung der Ars Electronica ist für den 9. September im Linzer Mariendom angesetzt. Dabei spielen Markus Poschner und das Bruckner Orchester Linz unter anderem das Vorspiel aus Richard Wagners Oper „Parsifal“.

30 Jahre Ars Electronica Center

Der runde Geburtstag des Ars Electronica Centers wird am 8. September mit einer Roboterparade sowie dem Anschneiden einer Jubiläumstorte begangen. Zum Jubiläum präsentiert das Haus zudem zwei neue Dauerausstellungen. Eine davon, „Hello Worlds!“, beschäftigt sich mit intelligenten Systemen und deren Auswirkungen auf Menschen. Während des Festivals öffnet außerdem das Future Lab seine Pforten und gibt Einblicke in laufende Projekte.

Schnittstelle von Kunst, Technologie und Gesellschaft

Die Ars Electronica versteht sich seit ihrer Gründung als Plattform, an der Kunst, Technologie und Wissenschaft aufeinandertreffen. Solche Festivals dienen üblicherweise dazu, aktuelle Entwicklungen aus Bereichen wie künstlicher Intelligenz, Robotik oder digitaler Kunst einem breiten Publikum zugänglich zu machen und zugleich einen Austausch zwischen Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Kunstschaffenden zu ermöglichen. Die Einbindung zahlreicher Hochschulen ist bei derartigen Veranstaltungen ein gängiges Format, um studentische Projekte und aktuelle Forschungsansätze einem Fachpublikum sowie interessierten Laien vorzustellen.

Der Prix Ars Electronica gilt in diesem Zusammenhang als etablierter Wettbewerb, der jährlich herausragende Arbeiten aus dem Bereich der Medienkunst und digitalen Kultur auszeichnet. Ausstellungen mit prämierten Werken bieten in der Regel einen Überblick über aktuelle künstlerische Auseinandersetzungen mit neuen Technologien und deren gesellschaftlichen Implikationen.

Die räumliche Verteilung eines Festivals auf mehrere Standorte einer Stadt ist bei größeren Kulturveranstaltungen ein verbreitetes Konzept. Dadurch lassen sich unterschiedliche institutionelle Schwerpunkte – etwa ein Museum, eine Kunstuniversität oder ein technologisch ausgerichtetes Zentrum – miteinander verknüpfen und für Besucherinnen und Besucher als zusammenhängender Parcours erfahrbar machen. Zentrale Anlaufstellen mit Ticketverkauf und Programminformationen erleichtern dabei üblicherweise die Orientierung innerhalb eines dezentral organisierten Festivalgeländes.