Atelier Augarten wird bis Ende 2027 umfassend saniert

Das Atelier Augarten im zweiten Wiener Gemeindebezirk Leopoldstadt wird einer umfassenden Sanierung unterzogen. Die Arbeiten sollen bis Ende 2027 abgeschlossen sein, wie die Burghauptmannschaft mitteilte.

Das historische Gebäudeensemble aus den 1950er-Jahren wurde ursprünglich für den Bildhauer Gustinus Ambrosi errichtet. Es besteht aus dem Ateliertrakt, einer Wandelhalle sowie einem ehemaligen Wohngebäude.

Technische, funktionale und energetische Erneuerung

Im Rahmen der Sanierung werden die Bausubstanz erneuert, die technische Gebäudeausstattung ersetzt, die Barrierefreiheit verbessert sowie Innen- und Außenbereiche adaptiert. Das Ensemble soll damit technisch, funktional und energetisch auf den aktuellen Stand gebracht werden.

Burghauptmann Reinhold Sahl nannte als Ziel einen dauerhaften offenen Ort für Kunst, Kultur und gesellschaftlichen Austausch.

Tor Scherzergasse während der Bauarbeiten gesperrt

Für die Dauer der Sanierungsarbeiten wird das Tor Scherzergasse gesperrt. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, auf die umliegenden Parkzugänge auszuweichen. Die Nutzung des Augartens selbst bleibt davon unberührt und ist weiterhin uneingeschränkt möglich.