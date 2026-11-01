Ausstellung über Holocaust-Überlebende Leokadia Justman endet nach zwei Jahren – 9.514 Besucher im Landhaus

Die Sonderausstellung „Leokadia Justman. Brechen wir aus!“ im Innsbrucker Landhaus ist am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, nach zwei Jahren zu Ende gegangen. Insgesamt besuchten 9.514 Personen die Schau über die polnische Jüdin und Holocaust-Überlebende Leokadia Justman. Die Ausstellung wird nun an der Theologischen Fakultät Innsbruck fortgesetzt und ist dort bis Juni 2027 zu sehen.

Zwei Jahre Ausstellung im Landhaus

Eröffnet wurde die Schau am 27. Jänner 2025, dem Internationalen Holocaust-Gedenktag. Bei der Eröffnung war Jeffrey Wisnicki anwesend, der Sohn von Leokadia Justman. Die Ausstellung thematisierte die Lebensgeschichte seiner Mutter, die den Holocaust überlebte.

Während der Laufzeit fanden 114 Schulführungen statt. Rund 2.500 Schülerinnen und Schüler sowie knapp 200 Lehrpersonen besuchten die Ausstellung im Landhaus. Begleitend wurde Leokadias Geschichte in den Bezirken im Rahmen des Schwerpunkts „Tirol erinnert“ aufgegriffen, unter anderem mit Theaterstücken, Lesungen und einer Graphic Novel. Im Landhaus selbst wurde zudem ein Musiktheater mit dem Titel „Wege des Widerstands“ aufgeführt, bei dem die Sängerin Elisabeth de Roo gemeinsam mit der Militärmusik Tirol auftrat.

Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP), der als Kulturreferent des Landes Tirol fungiert, begleitete das Projekt in dieser Funktion. Leokadias Geschichte wird darüber hinaus ins Polnische und ins Spanische übersetzt.

Fortsetzung an der Theologischen Fakultät und digitales Angebot

Nach dem Ende der Präsentation im Landhaus wird die Ausstellung an der Theologischen Fakultät Innsbruck weitergeführt und ist dort bis Juni 2027 zugänglich. Parallel dazu wurde gemeinsam mit dem Medienzentrum des Landes Tirol und weiteren Institutionen ein digitales Schul- und Lehrangebot entwickelt. Dieses steht ab dem 9. November über das Bildungsportal LEON zur Verfügung und umfasst Videos, Bildersammlungen sowie interaktives Material.

Im Landhaus selbst folgt auf die Justman-Schau die nächste Sonderausstellung mit dem Titel „Die Wahl haben“, die am 2. Februar 2027 startet. Sie widmet sich den Themen Demokratie, Wahlen und Mitbestimmung. Kuratiert wird die neue Ausstellung von Lisa Noggler, Leiterin des Museums im Zeughaus, und Katharina Walter, Leiterin der Kulturvermittlung bei den Tiroler Landesmuseen.

Erinnerungskultur als fortlaufende Aufgabe

Ausstellungen zu Biografien von Holocaust-Überlebenden sind grundsätzlich auf eine Vermittlung angelegt, die über den eigentlichen Ausstellungszeitraum hinausreicht. Schulführungen, Begleitveranstaltungen und digitale Lehrmaterialien gehören bei solchen Projekten üblicherweise zu einem Gesamtkonzept, das historisches Wissen mit lebensgeschichtlichen Erzählungen verbindet. Gerade persönliche Biografien gelten in der historisch-politischen Bildung oft als zugänglicher Einstieg in die Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialismus, da sie abstrakte geschichtliche Zusammenhänge an einem konkreten Lebensweg verdeutlichen.

Bildungsportale wie das in Tirol genutzte Angebot LEON dienen allgemein dazu, Schulen landesweit einen zentralen Zugang zu digitalen Lehrmaterialien zu ermöglichen. Solche Plattformen erlauben es Lehrkräften, Inhalte wie Videos oder interaktive Module unabhängig von Unterrichtsort und Zeitpunkt in den Unterricht einzubinden. Damit können Ausstellungsinhalte auch nach dem Ende einer physischen Schau im schulischen Kontext weiter genutzt werden.

Die Verlagerung einer Ausstellung an einen neuen Ort, wie sie nun mit dem Umzug an die Theologische Fakultät Innsbruck erfolgt, ist bei musealen Sonderprojekten ein gängiges Vorgehen, um die Zugänglichkeit für unterschiedliche Besuchergruppen zu erweitern. Hochschulstandorte bieten dabei häufig ein zusätzliches Publikum aus Studierenden und Lehrenden, die sich im Rahmen von Lehrveranstaltungen mit den präsentierten Inhalten auseinandersetzen können.