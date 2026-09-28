Bezirksmuseum Mödling zeigt Sonderausstellung zum 100. Geburtstag von Peter Alexander

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Das Bezirksmuseum Mödling zeigt eine Sonderausstellung zum 100. Geburtstag von Peter Alexander. Der Entertainer wäre am 30. Juni 100 Jahre alt geworden. Die Schau wurde von Günter Huber gestaltet, der in den 1990er-Jahren als Redakteur für die Peter-Alexander-Show gearbeitet hat.

Stationen einer langen Karriere

Peter Alexander wurde unter dem bürgerlichen Namen Peter Alexander Ferdinand Maximilian Neumayer geboren. Die Ausstellung zeichnet seinen Weg von der Kindheit über die Film- und Musikkarriere bis zu seinen letzten Fernsehauftritten nach. Zu sehen sind unter anderem sechs Bambis, die er als beliebtester Showmaster erhielt, sowie vier Goldene Kameras. Ein weiteres Exponat ist das Originalkostüm seiner Parodie auf Queen Elizabeth II.

Peter Alexander spielte in mehr als 40 Filmen. Seine Ehefrau Hilde war zugleich seine Managerin. 1995 präsentierte er seine letzte große Show. Rund um seinen 80. Geburtstag wurde eine seiner CDs erneut zu einem Verkaufserfolg. Peter Alexander starb 2011 im Alter von 84 Jahren in Wien.

Unterhaltung im Fernsehen der Nachkriegszeit

Showformate wie jene, die Peter Alexander über Jahrzehnte prägte, waren in Österreich und Deutschland ein zentraler Bestandteil des Fernsehprogramms. Solche Sendungen kombinierten üblicherweise Musik, Comedy-Einlagen und prominente Gäste und erreichten dadurch ein breites Publikum über Generationen hinweg. Auszeichnungen wie der Bambi oder die Goldene Kamera galten in diesem Umfeld als etablierte Gradmesser für Publikumszuspruch und mediale Präsenz von Showmastern und Entertainern.

Der Beruf des Managers, wie ihn im vorliegenden Fall Hilde Alexander ausübte, war in der Unterhaltungsbranche jener Zeit häufig eng mit dem privaten Umfeld der Künstler verknüpft. Aufgaben in diesem Bereich umfassten in der Regel die Planung von Auftritten, die Abstimmung mit Sendern und Produktionsfirmen sowie organisatorische Fragen rund um Film- und Fernsehprojekte.

Ausstellungsort im Thonetschlössl

Die Sonderausstellung ist im Museum Mödling im Thonetschlössl am Josef Deutsch-Platz 2 zu sehen. Das Museum hat Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 13.00 Uhr, samstags von 10.00 bis 14.00 Uhr und sonntags von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

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