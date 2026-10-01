Bilderbuch spielen im August 2027 am Linzer Domplatz – Fan-Presale startet im Oktober

Die österreichische Band Bilderbuch gibt am 7. August 2027 ein Konzert am Linzer Domplatz. Der Auftritt findet im Rahmen der Konzertreihe „Klassik am Dom“ vor der Kulisse des Mariendoms statt. Der Fan-Presale für Tickets startet am 6. Oktober um 10.00 Uhr über den Newsletter auf der Website der Band, der reguläre Vorverkauf beginnt zwei Tage später, am 8. Oktober, ebenfalls um 10.00 Uhr.

Vorverkauf und Spielort in Linz

Tickets für das Konzert sind über mehrere Kanäle erhältlich: auf klassikamdom.at, über oeticket.com, an den Oeticket-Vorverkaufsstellen sowie im Domcenter Linz. Wer sich den Fan-Presale sichern möchte, muss sich über den Newsletter der Band anmelden, da dieser Vorverkauf vor dem allgemeinen Ticketstart am 8. Oktober läuft. Der Domplatz mit dem Mariendom als Bühnenhintergrund ist fester Bestandteil der Reihe „Klassik am Dom“, in deren Rahmen der Auftritt stattfindet.

Veränderungen in der Besetzung

Die Ankündigung des Linzer Konzerts fällt in eine Phase personeller Veränderungen bei Bilderbuch. Musiker Mizzy hat die Band verlassen. An seiner Stelle ist Uche Yara als Lead-Gitarristin in die Live-Besetzung eingestiegen. Die Gruppe selbst beschreibt ihre aktuelle Entwicklung als Phase der Veränderung und Neuorientierung.

In den vergangenen Monaten ist die Band mit vergleichsweise kleinen und ungewöhnlichen Konzertformaten aufgetreten. Dazu zählten drei „Pay As You Wish“-Konzerte im Wiener Flex sowie eine exklusive Show in Berlin rund um einen Album-Release. Nach eigenen Angaben hat die Gruppe diese Formate bewusst gewählt, bevor nun mit dem Auftritt am Linzer Domplatz wieder ein Konzert in deutlich größerem Rahmen folgt.

Musikalische Ausrichtung der Band

Bilderbuch bewegt sich musikalisch zwischen Pop, Rock, elektronischen Elementen und experimentellen Sounds. Diese stilistische Bandbreite prägt seit Jahren das Live-Programm der Gruppe und erlaubt unterschiedliche Konzertformate, von kleinen Clubshows bis zu Auftritten vor großer Kulisse wie am Linzer Domplatz.

Grundsätzlich stellen Wechsel in der Live-Besetzung Bands häufig vor die Aufgabe, neue Arrangements zu erarbeiten und eingespielte Abläufe auf der Bühne neu abzustimmen. Bei vergleichbaren personellen Veränderungen verändert sich oft auch der Klang bestehender Stücke, da neue Musikerinnen und Musiker eigene Spielweisen einbringen. Wie sich der Einstieg von Uche Yara auf das Live-Erlebnis in Linz konkret auswirkt, lässt sich erst beim Konzert selbst zeigen.

Konzertreihe am Linzer Mariendom

„Klassik am Dom“ ist eine wiederkehrende Konzertreihe, die den Linzer Domplatz als Open-Air-Bühne nutzt. Der Mariendom bildet dabei regelmäßig die architektonische Kulisse für unterschiedliche musikalische Programme. Solche Veranstaltungsorte vor historischen Gebäuden bringen üblicherweise besondere Anforderungen an Technik und Logistik mit sich, etwa bei Beschallung, Beleuchtung und der Einbindung der Fassade in das Bühnenbild. Für Besucherinnen und Besucher ergibt sich dadurch ein Rahmen, der sich deutlich von klassischen Konzerthallen oder Hallenshows unterscheidet.