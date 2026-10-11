Buddhistische Tempel in Wien und Graz laden am 11. Oktober zum Tag der offenen Tür

Die Buddhistische Religionsgesellschaft öffnet am 11. Oktober 2026 die Türen ihrer Tempel in Wien. Interessierte können an verschiedenen Standorten an Vorträgen, Ritualen, Schnupperstunden und Führungen teilnehmen und dabei mehr über Meditation, Zen und unterschiedliche buddhistische Strömungen erfahren. Auch in Graz gibt es an diesem Tag entsprechende Angebote.

Programm an den Wiener Standorten

Im Fo Guang Shan Tempel in der Sechshauserstraße stehen eine Zen-Tee-Zeremonie, Meditation und chinesische Kalligraphie auf dem Programm. Im Buddhistischen Zentrum am Fleischmarkt gibt es ganztägig Vorträge, darunter die Themen „Buddhismus als ethischer Wegweiser“ und „Buddhismus – Grundlagen & Meditation“. Beim Daijihi Soto Zen Sangha in Hietzing findet am Nachmittag ein „Open House“ statt, bei dem Besucherinnen und Besucher bei Tee die Räumlichkeiten besichtigen und Fragen stellen können.

Die Aktion richtet sich an alle, die sich für den Buddhismus interessieren, unabhängig von Vorkenntnissen. Nach Schätzungen der Buddhistischen Religionsgesellschaft leben in Wien derzeit rund 13.000 Buddhistinnen und Buddhisten.

Anerkannte Religionsgemeinschaft mit breitem Angebot

Die Buddhistische Religionsgesellschaft ist in Österreich staatlich als Religionsgemeinschaft anerkannt. Zu ihren Angeboten zählen neben religiösen und spirituellen Veranstaltungen auch Seelsorge, ein mobiles Hospiz sowie zwei konfessionell-buddhistische Schulen.

Grundsätzlich umfasst der Buddhismus verschiedene Traditionen und Schulen, die sich in Ritualen, Meditationsformen und Lehrschwerpunkten unterscheiden können. Zen, wie er etwa im Daijihi Soto Zen Sangha praktiziert wird, legt besonderen Wert auf Sitzmeditation und unmittelbare Erfahrung, während andere Strömungen, etwa die im Fo Guang Shan Tempel vertretene Richtung, zusätzlich Elemente wie Teezeremonien oder Kalligraphie pflegen, die eng mit ostasiatischer Kulturgeschichte verbunden sind. Tage der offenen Tür sind bei religiösen Gemeinschaften verschiedener Traditionen ein gängiges Mittel, um Berührungsängste abzubauen und Einblicke in religiöse Praxis zu ermöglichen, ohne dass eine Teilnahme an Ritualen oder eine Mitgliedschaft vorausgesetzt wird.