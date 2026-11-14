Die Bühne Baden hat am Freitag, dem 14. November 2026, im Stadttheater Baden die Premiere der „Addams Family“ gefeiert. Die Produktion wird als „Grusical“ beworben und basiert auf der Musik von Andrew Lippa, die unter anderem Tangorhythmen aufgreift. Das Musical wurde ursprünglich im Jahr 2009 uraufgeführt.

Besetzung und Inszenierung in Baden

Die Regie der Badener Inszenierung liegt bei Francesc Abos. Für das Bühnenbild zeichnet Sam Madwar verantwortlich, der die Kulisse einer verfallenen Villa entworfen hat. In den zentralen Rollen der Familie Addams stehen Drew Sarich als Gomez und Ann Mandrella als Morticia auf der Bühne. Celena Pieper übernimmt die Rolle der Tochter Wednesday, Thamos Hollweg spielt den Sohn Pugsley. Viktoria Schubert ist als Großmutter besetzt, Christian Graf spielt Onkel Fester. Die stumme Rolle des Dieners Lurch übernimmt Gerhard Karzel.

Neben der Familie Addams spielt auch die Familie Beineke eine Rolle in der Handlung. Timotheus Hollweg verkörpert Lukas Beineke, während Missy May und Boris Pfeifer dessen Eltern darstellen. Andreas Gergen ist Intendant der Bühne Baden. Das Badener Bühnenorchester, das bei der Premiere zum Einsatz kam, wird von Michael Zehetner geleitet. Laut vorliegenden Angaben zur Bühne Baden soll dieses Bühnenorchester künftig aufgelöst werden.

Die Addams Family als wiederkehrender Musicalstoff

Die Familie Addams geht auf Figuren des US-amerikanischen Zeichners Charles Addams zurück, die ursprünglich als Cartoons entstanden und später durch Film- und Fernsehproduktionen international bekannt wurden. Charakeristisch für den Stoff ist der humorvolle Kontrast zwischen morbiden, gruseligen Elementen und einem liebevollen Familienzusammenhalt. Diese Mischung aus Komödie und düsterer Ästhetik gilt als wesentliches Element, das den Stoff auch für musikalische Bühnenfassungen attraktiv macht.

Bei Musicalproduktionen dieser Art kommt dem Bühnenbild grundsätzlich eine zentrale Bedeutung zu, da die Umgebung der Familie Addams – meist ein altes, verfallenes Anwesen – wesentlich zur Atmosphäre des Stücks beiträgt. Kostüm- und Bühnenbildgestaltung müssen dabei einen Spagat schaffen zwischen gruseliger Optik und der komödiantischen Grundausrichtung des Stoffs. Musikalisch zeichnen sich viele Adaptionen durch unterschiedliche Tanz- und Musikstile aus, die einzelnen Figuren oder Szenen zugeordnet werden, etwa durch Tango-Elemente, wie sie auch in der Partitur von Andrew Lippa Verwendung finden.

Stadttheater Baden als Spielstätte

Das Stadttheater Baden dient der Bühne Baden regelmäßig als Hauptspielstätte für große Musicalproduktionen. Häuser dieser Größenordnung setzen bei aufwendigen Inszenierungen üblicherweise auf ein hauseigenes oder fest engagiertes Orchester, das die musikalische Begleitung der Aufführungen live gestaltet. Ein eigenes Bühnenorchester ermöglicht in der Regel eine enge Abstimmung zwischen musikalischer Leitung, Regie und Ensemble über die gesamte Produktionszeit hinweg.