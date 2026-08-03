Carinthischer Sommer mit 96 Prozent Auslastung – Festival wird 2027 um eine Woche verlängert

Carinthischer Sommer verzeichnet Rekordauslastung und wird 2027 verlängert

Der Carinthische Sommer hat im Jahr 2026 eine Auslastung von 96 Prozent erreicht. Insgesamt besuchten 19.200 Personen das Kulturfestival, das damit einen Zuwachs von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnete.

Im Vorjahr lag die Auslastung bei 91 Prozent. Innerhalb der vergangenen drei Jahre stiegen die Besucherzahlen um 209 Prozent. Nadja Kayali leitet das Festival seit drei Jahren als Intendantin.

Motto und Programm

Das diesjährige Festival stand unter dem Motto „fern und nah“. Das Abschlusskonzert 2026 bestritt Lukas Sternath, der auch im kommenden Jahr als Festival-Artist engagiert ist.

Ausblick auf 2027

Der Carinthische Sommer wird im kommenden Jahr um eine Woche verlängert und findet vom 3. Juli bis 8. August 2027 statt. Als Motto für die kommende Ausgabe wurde „rundherum und weiter“ festgelegt.

Das Land Kärnten unterstützt das Festival im Rahmen eines Drei-Jahres-Vertrags mit 550.000 Euro.