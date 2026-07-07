Chopin-Festival Gaming 2026 erstmals unter weiblicher Führung

Chopin-Festival Gaming 2026 unter neuer Leitung

Das Chopin-Festival in Gaming im Bezirk Scheibbs findet vom 13. bis 16. August 2026 statt. Erstmals steht die Internationale Chopin-Gesellschaft dabei unter weiblicher Führung: Die österreichische Pianistin Donka Angatscheva ist die neue Präsidentin der Gesellschaft und die erste Frau an deren Spitze.

Die Chopin-Gesellschaft wurde vor vier Jahrzehnten von Theodor Kanitzer gegründet, der kürzlich seinen 100. Geburtstag gefeiert hat. Die Gesellschaft organisiert jährlich Musikveranstaltungen, darunter die Chopin-Gala und das Chopin-Festival.

Programm an mehreren Spielorten

Das diesjährige Festival bringt Künstlerinnen und Künstler aus Europa, Südamerika und Asien auf die Bühne. Zu den Programmpunkten zählen ein Auftakt im Dom in Scheibbs, eine Veranstaltung in der Barockbibliothek der Kartause Gaming sowie ein Ausklang auf der Seebühne Lunz am See. Als besonderes Ensembleprojekt ist das erste Frauen Kammerorchester Teil des Festivalprogramms.

Sprecherin der Internationalen Chopin-Gesellschaft ist Janina Lebiszczak.