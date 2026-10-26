Der letzte Hutmacher Kärntens – Seit 1868 fertigt ein Familienbetrieb im Metnitztal Hüte in Handarbeit

In Grades im Metnitztal führt Josef Kollmann seit 40 Jahren einen Hutmacher-Betrieb, der auf das Jahr 1868 zurückgeht. Er gilt als der letzte Hutmacher Kärntens, der nach alter Tradition arbeitet. Vorgestellt wird er in der Reihe „Heimat großer Töchter und Söhne“, begleitet von einem Beitrag der Sendung „Kärnten heute“ in ORF 2 vom 26. Oktober 2026.

Ein Handwerksbetrieb mit langer Geschichte

Der Hutmacher-Betrieb in Grades besteht seit 1868. Josef Kollmann führt die Tradition seit vier Jahrzehnten fort. Nach eigener Einordnung ist er der einzige Hutmacher in Kärnten, der noch nach der überlieferten Arbeitsweise tätig ist.

In der besten Zeit der Hutmanufaktur waren fünf Frauen und Männer in der Produktion beschäftigt. Heute halten Josef Kollmann und seine Frau Petra den Betrieb gemeinsam zu zweit aufrecht. In den vergangenen Jahren ist es in der Werkstätte ruhiger geworden, eine Serienproduktion gibt es nicht mehr.

Kollmann hat sich auf besondere Kopfbedeckungen für Vereine spezialisiert. Diese speziellen Anfertigungen werden nach wie vor nachgefragt. Das Hutmachen ist dabei seit jeher Handarbeit geblieben. Josef Kollmann spricht mit seinem Sohn über eine mögliche Weiterführung des Betriebs.

Landwirtschaft und Handwerk im Metnitztal

Das Metnitztal war und ist landwirtschaftlich geprägt. Neben der Landwirtschaft gab es in der Region früher zahlreiche Handwerksbetriebe, darunter Schmiede, Wagner, Schuster, Schneider und eben einen Hutmacher. Solche Talschaften waren über lange Zeit auf eine breite Palette an lokalen Handwerksbetrieben angewiesen, da handwerkliche Erzeugnisse des täglichen Bedarfs meist vor Ort hergestellt und instandgehalten wurden.

Grundsätzlich war die handwerkliche Hutproduktion in ländlichen Regionen über Generationen hinweg ein fester Bestandteil des örtlichen Wirtschaftslebens. Kopfbedeckungen erfüllten dabei nicht nur praktische Zwecke, sondern waren vielerorts auch Ausdruck von Zugehörigkeit, etwa im Rahmen von Trachten oder Vereinsuniformen. Die Fertigung erforderte spezialisiertes Werkzeug und handwerkliches Wissen, das häufig innerhalb von Familienbetrieben über mehrere Generationen weitergegeben wurde.

Mit der industriellen Massenproduktion von Textilien und Accessoires veränderte sich dieses Umfeld vielerorts grundlegend. Viele kleine Handwerksbetriebe, die zuvor auf lokale Nachfrage ausgerichtet waren, konnten mit günstigeren industriell gefertigten Produkten preislich nicht mithalten. In der Folge verschwanden in zahlreichen ländlichen Regionen traditionelle Gewerke wie Schuster, Schneider oder eben Hutmacher nach und nach, während einzelne Betriebe sich auf Nischenprodukte spezialisierten, um weiterbestehen zu können.

Die Fertigung von Vereinskopfbedeckungen stellt eine solche Nische dar. Sie erfordert individuelle Anpassungen, handwerkliches Können und oft auch Kenntnis regionaler Traditionen, etwa bei Trachten- oder Schützenvereinen. Solche speziellen Anfertigungen lassen sich in der Regel nicht ohne weiteres industriell ersetzen, weshalb sie für einzelne verbliebene Handwerksbetriebe eine wirtschaftliche Grundlage bieten können.

Die Weitergabe eines solchen Betriebs innerhalb der Familie ist dabei keine Selbstverständlichkeit. Handwerkliche Spezialisierungen dieser Art setzen in der Regel eine längere Einarbeitung voraus, da handwerkliches Wissen häufig nicht formal dokumentiert, sondern über praktische Erfahrung und direkte Anleitung vermittelt wird. Ob und wie ein Generationenwechsel in einem solchen Betrieb gelingt, hängt deshalb maßgeblich davon ab, ob sich jüngere Familienmitglieder bereit erklären, diese Form der praktischen Ausbildung zu durchlaufen und den Betrieb fortzuführen.