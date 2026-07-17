Donauinsel-Open-Air 2026 mit Roxette, Rita Ora und 80er-Jahre-Stars

Donauinsel-Open-Air 2026: Sechs Festivaltage mit internationalen Acts
Am 17. Juli 2026 beginnt auf der Donauinsel in Wien die vierte Ausgabe des Donauinsel-Open-Airs. Das Festival läuft bis zum 25. Juli und umfasst sechs Veranstaltungstage mit Livekonzerten und DJ-Sets unter jeweils unterschiedlichen Mottos.
Auftakt mit Ballermann-Musik
Der Eröffnungstag am 17. Juli steht unter dem Motto „Baller Island“. Einlass ist ab 14:00 Uhr, um 14:30 Uhr findet der „Baller Island Contest“ statt. Auf der Bühne stehen unter anderem Ina Carina, Frenzy, Mickie Krause, Isi Glück, Matty Valentino und Nancy Franck.
Am 18. Juli sind elf Acts angekündigt, darunter Oli.P, Haddaway, Snap, Vengaboys und DJ Indygo. Einlass ist ab 14:00 Uhr.
Roxette mit neuer Leadsängerin
Am 22. Juli gastiert Roxette im Rahmen der „Live – Back Again“-Tour auf der Donauinsel. Die Band wurde Mitte der 1980er-Jahre von Marie Fredriksson und Per Gessle gegründet. Marie Fredriksson verstarb 2019. Seit 2025 übernimmt Lena Philipsson die weibliche Leadstimme. Als Support-Act ist James Cottriall eingeplant. Einlass ist ab 18:00 Uhr.
Rita Ora und weitere Headliner
Am 23. Juli tritt Rita Ora auf, im Vorprogramm sind Milow, Kayla Krystin, Leony und Miroh zu hören. Einlass ist ab 17:00 Uhr.
Der 24. Juli steht unter dem Motto „Forever Young“ mit acht Acts aus den 1980er-Jahren, darunter Paul Young, Alphaville, Kim Wilde und Limahl. Einlass ist ab 14:00 Uhr.
Abschluss mit „Millennium Beats“
Das Finale am 25. Juli trägt das Motto „Millennium Beats“ und umfasst 13 Live-Auftritte und DJ-Sets. Angekündigt sind unter anderem Basshunter, Groove Coverage, Darius & Finlay und Lasgo. Einlass ist ab 14:00 Uhr.