E-Sports-Festival und Spielefest Wien locken mit 250 Ausstellern ins Austria Center

E-Sports-Festival und Spielefest Wien im Austria Center Vienna

Am 11. und 12. Juli 2026 findet im Austria Center Vienna die fünfte Ausgabe des Wiener E-Sports-Festivals statt. Parallel dazu wird das Spielefest Wien ausgerichtet, das analogen Gesellschaftsspielen gewidmet ist. Mit einem gemeinsamen Ticket erhalten Besucher Zutritt zu beiden Veranstaltungen.

250 Aussteller nehmen an dem zweitägigen Event teil. An rund 100 Stationen kann gespielt werden, am Vorplatz des Austria Centers stehen Gastronomiestände zur Verfügung.

E-Sports-Programm mit Nationalmannschafts-Duell

Auf der E-Sport Mainstage präsentieren Gaming-Profis ihr Können. Ein besonderer Programmpunkt ist ein Aufeinandertreffen der offiziellen Nationalmannschaften von Deutschland und Österreich im Computerspiel League of Legends – das erste Mal, dass diese beiden Teams gegeneinander antreten. Im November 2026 findet in Riad, Saudi-Arabien, der E-Sport Nations Cup statt, der mit 20 Millionen US-Dollar dotiert ist. Hobby-Gamer können sich vor Ort spontan für Turniere anmelden.

Der Bereich Games from Austria ist der heimischen Spiele-Entwicklerszene gewidmet. In der FM4 Indie Area stehen Spiele aus Österreich und Umgebung zum Ausprobieren bereit. Österreichische Universitäten und Fachhochschulen präsentieren Nachwuchsprojekte aus dem Spielebereich. Darüber hinaus gibt es Workshops, Hüpfburgen, Lasertag sowie Virtual-Reality-Sportspiele. Im Cosplay Village präsentieren Cosplayer ihre Kostüme, im Artist Valley verkaufen Künstler ihre Werke.

Spielefest Wien mit über 5.000 Gesellschaftsspielen

Beim parallel stattfindenden Spielefest Wien stehen auf rund 1.500 Tischen über 5.000 Spiele zum Ausprobieren bereit. Auch hier finden Turniere statt. Ergänzt wird das Angebot durch einen Bereich zum Handel mit Magic: The Gathering-Karten sowie eine LEGO-Modellbauausstellung.