Elektronische Schwimmpaddels aus Leoben messen Kraft und Bewegung im Wasser

An der Montanuniversität Leoben ist ein neues Trainingsgerät für Schwimmer entwickelt worden. Dabei handelt es sich um elektronische Schwimmpaddels, die an den Händen fixiert werden und die Bewegungen der Arme im Wasser aufzeichnen. Entwickelt hat das Gerät Lukas Wagenhofer am Lehrstuhl für Automation und Messtechnik der Universität.

Vom Studienprojekt zur Doktorarbeit

Begonnen hat das Vorhaben als Masterarbeit von Lukas Wagenhofer. Mittlerweile hat sich das Projekt zu seiner Doktorarbeit weiterentwickelt. Wagenhofer ist selbst Amateurschwimmer und hat das Gerät gemeinsam mit einem kleinen Team programmiert und gebaut.

Die Paddels sind derzeit handtellergroß. Sie messen bei jedem Schwimmzug die eingesetzte Kraft sowie das Verhalten der Hand im Wasser. Ausgelesen werden können dabei Daten zu Bewegungsablauf, Krafteinbringung und Beschleunigung.

Bei den Tests wurde das Gerät unter anderem von der Synchronschwimmerin Vassilissa Neussl erprobt. Unterstützung erhielt Wagenhofer zudem von Studienkolleginnen sowie vom Sportinstitut Leoben, das Schwimmtechnikwissen einbrachte. Die Sportwissenschafterin Carola Rainer ist ebenfalls Teil des Umfelds, in dem das Projekt entstanden ist.

Für die Zukunft plant Wagenhofer, die Paddels kleiner zu machen. Erste Tests mit Profisportlern stehen bereits bevor: Schwimmer des italienischen Olympia-Nachwuchsteams haben sich dafür angemeldet.

Messtechnik als Werkzeug im Leistungssport

Im Leistungssport spielt die genaue Erfassung von Bewegungsdaten grundsätzlich eine wachsende Rolle. Trainerinnen und Trainer setzen zunehmend auf Sensorik, um Bewegungsabläufe objektiv messbar zu machen, statt sich ausschließlich auf visuelle Beobachtung zu verlassen. Im Schwimmsport ist das besonders anspruchsvoll, da sich die Wasserumgebung nicht ohne Weiteres mit klassischen Messmethoden aus anderen Sportarten erfassen lässt.

Üblicherweise erfordert die Entwicklung solcher Geräte eine enge Verzahnung von technischem Fachwissen und sportwissenschaftlicher Expertise. Reine Messtechnik liefert zunächst nur Rohdaten; erst die Einordnung durch Sportwissenschaft macht daraus Erkenntnisse, die im Training tatsächlich nutzbar sind. Eine Zusammenarbeit zwischen technischen Lehrstühlen und Sportinstituten ist daher bei der Entwicklung von Trainingsgeräten keine Seltenheit.

Auch die Baugröße solcher Sensorik ist in der Praxis ein zentrales Thema. Je kleiner und leichter ein Messgerät ausfällt, desto geringer ist üblicherweise sein Einfluss auf die natürliche Bewegung der Sportlerinnen und Sportler. Gerade im Schwimmsport, wo bereits kleine Veränderungen des Wasserwiderstands die Leistung beeinflussen können, ist eine möglichst unauffällige Bauweise von Trainingshilfen in der Regel ein wichtiges Entwicklungsziel.

Tests mit Nachwuchs- oder Profisportlerinnen und -sportlern gelten in der Entwicklung solcher Geräte grundsätzlich als wichtiger Schritt, um Praxistauglichkeit unter realen Trainingsbedingungen zu überprüfen. Erkenntnisse aus solchen Testphasen fließen häufig in weitere technische Anpassungen ein, bevor ein Gerät breiter im Leistungssport eingesetzt wird.