Erstes Walther von der Vogelweide Festival im Waldviertel mit Minnesang und mittelalterlicher Dichtung

In Allentsteig im Bezirk Zwettl hat erstmals das „Walther von der Vogelweide Festival“ stattgefunden. Rund 30 Künstlerinnen und Künstler traten im Lichtspielhaus Allentsteig unter dem Motto „Tandaradei“ auf. Die Idee zu der Veranstaltung stammt von Buchautor Manfred Greisinger, der selbst aus dem Waldviertel stammt.

Minnesang und Dichtung im Lichtspielhaus

Zu den Auftretenden zählten Mirjam und Max de Vime, die seit 17 Jahren als Minnesänger unterwegs sind und dabei auf historischen Instrumenten spielen. Mirjam de Vime hat die Kostüme für die Auftritte selbst genäht und einzelne Teile der Bluse handbestickt. Beim Festival wurden zudem Gedichte von Rainer Maria Rilke vorgetragen. Als Schauspieler trat Felix Kurmayer auf. Die A-Capella-Gruppe Fliederstaudn & Wurzelwerk präsentierte ein Programm mit Liebesliedern.

Der in Wien lebende Singer-Songwriter Bryan Benner wurde im Rahmen der Veranstaltung mit dem „Walther Minne-Preis“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde bei diesem Anlass erstmals vergeben.

Walther von der Vogelweide und das Waldviertel

Walther von der Vogelweide gilt als einer der bedeutendsten mittelhochdeutschen Lyriker und wird dem Minnesang zugerechnet, einer höfischen Dichtungsform, die sich vor allem der Liebe und dem Lob der Dame widmete. Minnesänger trugen ihre Werke häufig zur Begleitung von Instrumenten vor, wobei Melodie und Text eng miteinander verbunden waren. Die genaue Herkunft Walthers von der Vogelweide ist historisch nicht abschließend geklärt und wird verschiedenen Regionen des deutschsprachigen Raums zugeschrieben, darunter auch das Waldviertel.

Mittelalterliche Dichtung und Minnesang erfahren seit einigen Jahren verstärktes öffentliches Interesse, etwa im Rahmen von Festivals, historischen Darstellungen oder musealen Vermittlungsformaten. Dabei treten häufig Ensembles auf, die versuchen, Klang und Erscheinungsbild der Zeit mit historischen Instrumenten und originalgetreuer Kleidung nachzuempfinden. Solche Darbietungen verbinden künstlerische Interpretation mit Elementen der Forschung zur mittelalterlichen Musik- und Literaturgeschichte.