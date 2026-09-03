Erstmals Frau an der Spitze der Josefstadt – Wiener Theater starten im September mit Jelinek, Schnitzler und Bezirkstourneen

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Im September 2026 startet an Wiens großen Sprechtheatern die neue Spielzeit. Theater in der Josefstadt, Burgtheater, Akademietheater und Volkstheater eröffnen mit Premieren, Uraufführungen und einer personellen Neuerung an der Spitze eines der traditionsreichsten Häuser der Stadt.

Neue Leitung und Premieren in der Josefstadt

Am Theater in der Josefstadt übernimmt Marie Rötzer die künstlerische Leitung. Damit steht erstmals seit rund 200 Jahren eine Frau an der Spitze des Hauses. Als neuer kaufmännischer Geschäftsführer fungiert Stefan Mehrens. Die Spielzeit beginnt am 3. September 2026 mit der Premiere von Arthur Schnitzlers „Komödie der Verführung“, die im Sommer 1914 spielt. Bearbeitung und Inszenierung stammen von Ildikó Gáspár. Am 5. September 2026 folgt in den Kammerspielen Peter Turrinis „Der tollste Tag“ in der Regie von Anna Stiepani. Am 12. September 2026 laden Theater in der Josefstadt und Kammerspiele erstmals zu einem gemeinsamen Theaterfest ein, der Eintritt ist gratis.

Burgtheater und Akademietheater eröffnen mit Jelinek und Dorst

Am Burgtheater hat Elfriede Jelineks „Unter Tieren“ am 4. September 2026 Premiere. Das Stück entsteht als Kooperation zwischen dem Burgtheater und den Salzburger Festspielen, Regie führt Nicolas Stemann. Im Akademietheater folgt am 5. September 2026 „Merlin oder das wüste Land“ von Tankred Dorst und Ursula Ehler unter der Regie von Antú Romero Nunes. Am 10. September 2026 zeigt das Burgtheater zudem die Uraufführung von „Elisabeth!“ nach dem Roman von Mareike Fallwickl.

Volkstheater setzt auf Shakespeare, Büchner und Jelinek

Das Volkstheater eröffnet seine Saison am 10. September 2026 mit „Macbeth – The Witches’ Game“ in der Regie von Rieke Süßkow. Am 18. September 2026 feiert Georg Büchners „Woyzeck“ in der Inszenierung von Mechthild Harnischmacher Premiere im VZ Brigittenau. Die Produktion geht anschließend bis zum 22. Oktober 2026 auf Tour durch die Bezirke. Am 26. September 2026 steht mit „Die Ankunft“ eine weitere Arbeit von Elfriede Jelinek auf dem Programm, Regie führt Volkstheater-Direktor Jan Philipp Gloger. Für ein jüngeres Publikum startet am 27. September 2026 das Familienstück „Die kleine Hexe“ nach Otfried Preußler in der Dunkelkammer am Arthur-Schnitzler-Platz. Auch dieses Stück geht nach der Premiere auf Tour durch die Bezirke.

Umbenennung einer Kleinkunstbühne im Alsergrund

Aus dem „Theater am Alsergrund“ wird das „Löblich Theater Alsergrund“. Christina Berzaczy und Martin Moped wollen die Kleinkunstbühne künftig als „Safe Space-Theater“ weiterführen. Die offizielle Eröffnungssause findet am 11. September 2026 statt.

Bezirkstourneen als fester Bestandteil des Spielplans

Grundsätzlich gehören Bezirkstourneen an vielen Wiener Bühnen zum festen Bestandteil des Spielbetriebs. Produktionen, die zunächst an einem zentralen Haus Premiere feiern, werden anschließend in Veranstaltungszentren und Kultureinrichtungen einzelner Bezirke gezeigt. Auf diese Weise erreichen Theater ein Publikum, das nicht regelmäßig in die Innenstadt zu den großen Bühnen kommt. Solche Tourneen erstrecken sich häufig über mehrere Wochen und ermöglichen es, ein und dieselbe Inszenierung an unterschiedlichen Spielorten mit jeweils eigenem Publikum zu zeigen.

Auch die Zusammenarbeit zwischen Theatern und Festivals, wie sie zwischen Burgtheater und Salzburger Festspielen besteht, ist im deutschsprachigen Theaterbetrieb ein verbreitetes Modell. Solche Kooperationen erlauben es, Produktionen gemeinsam zu entwickeln und an mehreren Spielstätten aufzuführen, was sowohl die Reichweite einer Inszenierung als auch die Auslastung der beteiligten Häuser erhöhen kann.

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